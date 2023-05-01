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翻修房屋找到「百萬現鈔」超嗨！　男衝銀行驚覺變廢紙

翻修房屋牆壁翻出百萬現鈔　超嗨男子卻因「這原因」打醒美夢

▲這筆意外之財讓皮尼羅欣喜若狂，拿著鈔票去銀行。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

西班牙男子皮尼羅（Toño Piñeiro）近期從房地產商手上買下一棟位於盧戈（Lugo）的廢棄房屋，正當他開始進行房屋改建的時候，竟然意外的從老屋的牆壁中發現6罐存有大量鈔票的罐子，經過估算後，罐子中的鈔票價值新台幣181萬元，但是卻因為一個原因，讓皮尼羅從發財的美夢中清醒。

根據《鏡報》報導指出，在皮尼羅購買之前，這棟房子已經棄置在盧戈當地許久。皮尼羅買下後隨即對房屋展開修建，結果他在一面牆壁中發現了6個罐子，而這些罐子中藏有大量歐洲常見鈔票，估計總價值高達英鎊4.75萬元（折合新台幣約181萬元）。

如此意外之財自然讓皮尼羅欣喜若狂，但是當皮尼羅拿著鈔票去銀行後，卻被狠狠打臉。原來這些鈔票絕大部分都是西班牙比賽塔（peseta），也就是西班牙當地於1869年就開始流通的鈔票。

但後來西班牙於2002年開始改用歐元，所以這些比賽塔根本無法使用。而且因為早已過了舊鈔兌換歐元的期限，這也讓這些比賽塔直接變成廢紙。此外，還出現保存問題，中間有部分鈔票破損太過嚴重，也導致其無法進行兌換。

不過，皮尼羅最終還是從中挑選了一些可以用於交易的鈔票，透過一些古幣交流商的協助，最後成功募集3萬英鎊，而他也計畫將這筆費用拿來改建自己的房屋。

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