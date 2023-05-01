上班拍TikTok竟錄到「被開除瞬間」　她崩潰撞牆：搞什麼鬼

▲珍拍攝居家辦公Vlog時，捕捉到自己遭開除瞬間。（圖／翻攝TikTok@sohltrain）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州網友珍（Jen Lucas）想要拍攝一部居家辦公的TikTok影片，未料竟捕捉到自己慘遭開除瞬間。她在事後發布的影片裡一臉懊悔地撞牆，「從我的工作被裁員了，搞什麼鬼！」

珍想要模仿名導演魏斯安德森（Wes Anderson）的風格，拍攝一部色調鮮明並強調置中構圖的生活短片。只見她一如往常地起床、泡咖啡、刷牙，然後打開電腦收信，此時卻突然震驚用手摀住嘴巴，原來就是在這時候看見裁員通知。

珍坦言原本很猶豫要不要發布影片，「但如果你也被開除了，請知道你並不孤單。」她在後續影片解釋，自己在亞馬遜工作8年了，被開除前擔任招聘經理，「我去年升遷2次，一個月前還獲得很棒的評價」，因此得知裁員消息真的非常震驚，「這種感覺簡直爛透了…但我知道我會沒事的。」

網友們紛紛留言安慰，「我感到很遺憾，但妳可以的，姐妹！」、「我對妳的工作感到很遺憾，但往好的方面看，有了妳在這部完美影片展現的創造力，我相信妳很快就會找到一份更好的工作」。不過，也有人批評珍的工作態度不佳，甚至直言她被開除就是因為「在妳應該工作時拍攝糟糕的TikTok影片。」

事實上，全球科技業都陷入景氣寒冬，Google、亞馬遜、蘋果及一系列矽谷新創公司都因經濟壓力而在近幾個月大規模裁員。根據追蹤科技業裁員狀況的網站Layoffs.fyi數據，過去2年內，科技業削減至少33萬2614份職缺。