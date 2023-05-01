新世代出頭天！巴拉圭總統當選人「17歲就當爸」　力保政權拚經濟

▲ 潘尼亞以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

友邦巴拉圭4月30日總統大選結果出爐，挺台的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾4成得票率自行宣布當選。他曾有一段艱苦的過去，17歲那年晉升人父，開啟為他人服務的志業，注重經濟議題，在政黨背負貪汙指控及內部分歧之中設法守住政權，且誓言捍衛與台邦交。

巴拉圭保守派紅黨（Colorado Party）掌權近80年，現年44歲的經濟學家、前財政部長潘尼亞是這個古老政權的新面孔，將自己定位為黨內新世代，政見包括免費幼兒園、降低燃料及能源價格，以及提升街頭見警率。

這是潘尼亞第一次競選總統，選前民調結果一直落後於中間偏左派對手艾里格里（Efrain Alegre），此前距離總統大位最近的一次則是在2017年，當時在黨內初選敗給即將卸任的現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）。

▲ 潘尼亞自行宣布當選，在眾人簇擁下揮舞大旗。（圖／達志影像／美聯社）

滿臉笑容的潘尼亞常被稱讚親民，身材高大健壯，曾是國際貨幣基金組織（IMF）駐華盛頓經濟學家及央行董事會成員，在前總統卡提斯（Horacio Cartes）拉拔下進入政壇，過去擔任卡提斯政府財政部長，不過卡提斯卸任後因涉嫌貪汙，被美國政府制裁。

儘管包括政治師傅在內的紅黨多名高層被控貪汙，且黨內分歧嚴重，潘尼亞仍設法守住政權，但常被說是學術經歷輝煌卻幾乎沒有政治經驗的技術官僚。

批評者稱他是卡提斯的秘書，艾里格里甚至暗諷他是卡提斯的僕人。但潘尼亞絲毫不在意這些罵名，一名和他共事的人士向《法新社》透露，「他很和平，平穩的心態令人印象深刻。」

▲ 中左翼反對派聯盟候選人艾里格里落敗，曾稱若當選將與台斷交。（圖／達志影像／美聯社）

潘尼亞對與台邦交立場不同於艾里格里，儘管農業及畜牧業要求開放對中國出口，年初受訪時仍強調他若當選，雙方60多年邦誼將不受影響，「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

但他向《法新社》透露，會將巴拉圭駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。巴國駐以國使館2018年在卡提斯命令下搬遷，但幾個月後又改變主意，說詞反覆點燃以國怒火，關閉駐亞松森使館作為報復。

潘尼亞在30日總統大選投票前透露，「是的，我會搬回耶路撒冷。」這項決定極具爭議，因為以色列將整個耶路撒冷視為首都，但巴勒斯坦人認為，東耶路撒冷是他們未來建國的首都。

他還承諾創造50萬個就業機會，但未說明如何實現。他先前曾稱讚獨裁者史托斯納爾（Alfredo Stroessner）為國家帶來穩定，儘管「許多自由與人權不幸受到限制」，這番言論飽受批評，因為在史托斯納爾統治下，巴拉圭有多達3000人被殺或失蹤。

▲ 潘尼亞現年44歲，是執政近80年的紅黨年輕面孔。（圖／達志影像／美聯社）

潘尼亞在首都亞松森宅邸的客廳裡掛著與妻子奧坎波斯（Leticia Ocampos）的合照，奧坎波斯在他們十幾歲時就懷孕，潘尼亞便與她成婚，而今長子已經26歲，女兒17歲，也就是潘尼亞第一次當爸時的年紀。

潘尼亞曾受訪提到，「那是我人生中很艱困的一段時期，卻讓我建立承諾、責任、誠實、正直的原則，且清楚有人依靠著我。不知不覺間，我在17歲就開始了為人服務的職業。」

這對小爸媽受到雙方家庭支持，他們也鼓勵潘尼亞繼續攻讀，讓他得以從哥倫比亞大學畢業。他捍衛傳統家庭價值觀，認為家庭由父母及孩子組成，反對墮胎及同性婚姻。