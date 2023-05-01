難民悲歌！「1年800具遺體」沖上岸　突尼西亞太平間、墓地全爆滿

▲ 2020年11月一起移民船難，一艘離開利比亞的橡皮船翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北非突尼西亞海邊每天都有數十具難民遺體被沖上岸，醫院、停屍間和墓地不堪負荷。斯法克斯省（Sfax）光是去年一年就發現逾800具，今年以來已有300多具，葬禮幾乎每天舉行。但當局沒有義務確認死者身分，許多難民淪為無名屍，還有許多人出海遇難後就此消失，屍體從未尋獲。

《衛報》報導，根據聯合國數據，2023年前3個月是2017年以來試圖穿越地中海中部的偷渡者死亡數最高的一年，愈來愈多載有難民的船隻在海上失事，導致突尼西亞海邊天天可見遺體，其中不乏兒童及孕婦。但突尼西亞已經沒有足夠的空間埋葬，正考慮建造新的墓地。

根據突尼西亞紅新月會，去年光是斯法克斯省就有800多具，今年以來已有300多具，為減輕醫院壓力，幾乎每天都得舉行葬禮，太平間屍滿為患，許多市政墳場都用來埋葬難民，撒哈拉以南的非洲地區墓地更是一位難求。斯法克斯省與衛生當局緊急召開會議，尋求解決方案，包括迅速規劃一塊移民墓地，並提供冷凍卡車運屍以免腐爛。

▲ 突尼西亞境內來自撒哈拉以南非洲國家的難民。（圖／CFP）

今年已有逾3.5萬人抵達義大利海岸線，幾乎是去年的4倍。過去一個月來，試圖偷渡到歐洲最南端義大利小島蘭佩杜薩島（Lampedusa）的難民船大幅增加。根據聯合國難民署數據，年初以來有近2萬名移民離開突尼西亞，約1.55萬人離開利比亞，但愈多人離開意味著愈多人死亡，義大利與馬爾他也面臨救援不力的指控。

致力研究移民死亡情形的組織Mecmi副研究員福瑞（Filippo Furri）指出，突尼西亞接收與管理屍體的體系沒有做好準備，且法醫驗屍目的是確認死因，沒有義務確認身分，因此若家屬未通報失蹤，便會淪為無名屍。

義大利熱那亞大學人類學家梅奧（Silvia Di Meo）指出，試圖偷渡地中海而死的人數遠遠超過已確認身分的屍體數量，許多「幽靈船」沉船及死亡事件沒有登上全國媒體，據家屬說法，許多遇難者遺體不曾在岸上或海上找到。

辨認死者身分的任務非常複雜，因為遺體被發現時身上大多沒有證件，且已經腐爛，代表已經泡水多天。也沒有官員願意公布死者姓名，因為這伴隨著責任，會為仕途帶來汙點。

▲ 難民聚集在國際移民組織辦公室外。（圖／CFP）

義大利與馬爾他為歐盟成員國，依國際法有義務出手救援地中海中部尋求庇護的難民，卻被指控未及時回應船隻求救訊號。

利比亞海岸警衛隊2017年以來持續在地中海巡邏，也與義大利達成協議，授權義大利將難民送回國。救援機構聲稱，他們回國後遭受酷刑與虐待。

突尼西亞如今已經超越利比亞，成為移民主要中繼點，總統賽義德（Kais Saied）強行通過賦予他廣泛行政權的新憲法，鎮壓政敵及非洲移民，2月21日發表種族主義演說，聲稱從外地湧入的非法移民是顛覆國家的國際陰謀一環，導致住在該國的非洲移民被邊緣化。

演說過後不久，從撒哈拉以南逃往突尼西亞尋求庇護的難民被趕出家園，整個社區遭到突襲。救援人員指出，包括來自葉門及蘇丹的難民紛紛搭乘劣質的金屬船離開突國，其中許多至今下落不明。