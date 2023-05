烏克蘭一定會反攻！澤倫斯基「暗示獲西方援助」：沒F-16也要打

▲烏克蘭總統澤倫斯基證實,烏軍將對俄羅斯發動反攻。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

俄烏戰爭爆發至今已過400餘天,烏克蘭是否會對俄羅斯發動反攻行動也成為國際矚目焦點。烏克蘭總統澤倫斯基4月30日表示,即使基輔沒有收到西方戰機,烏軍仍將對俄羅斯發動反攻。

綜合路透社等外媒報導,澤倫斯基4月30日在基輔告訴記者,「我們清楚反攻不能拖延,因此我們會在收到F-16或其他型號的戰機前就開始行動。我們有能力結束這場戰爭,然而並非所有事情都會在明天立即發生。我們還是需要幾個月的時間來進行飛行訓練,因為只有這樣,我們才能在反攻後讓俄羅斯冷靜下來。」

Kyiv will launch its counter-offensive against Russian forces despite not having received western fighter aircraft, Ukraine President Volodymyr Zelenskiy said pic.twitter.com/S98w7koFWY