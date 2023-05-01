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護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！醫護沒聽到警報聲　85歲翁慘亡

▲▼加護病房,急救,重症,護理師。（圖／CFP）

▲澳洲一名護理師因嫌生理監視器太吵，竟直接拔掉儀器，導致病患死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名護理師在上班時偷懶與家人視訊聊天，過程中因為嫌病人的生理監視器太吵，竟直接把監測儀關掉，導致其他醫護人員沒有發現病患的心跳過慢，最終錯過黃金治療時機，使得這名85歲的病人死亡。不僅如此，院內監視器更明確顯示，本應該定期巡房的被告，僅在10小時內檢查過一次病患情況，嚴重失職。

根據《鏡報》報導，護理師迪松（Geraldine Lumbo Dizon）曾任職於澳洲雪梨的尼皮恩私立醫院（Nepean Private Hospital）。她2019年7月29日在醫院值晚班時，接到來自菲律賓家人的視訊電話，於是便開始怠忽職守地聊起天，總通話時間長達66分鐘。

過程中，她嫌病房內一名85歲病患的生理監視器發出的聲響太吵，竟然就把監測儀直接關掉。然而該名病患患有心臟衰竭與腎衰竭，需要時刻監測生理數據。該名男子的心跳隨後開始趨緩，情況陷入危急，但是因為迪松將生理監視器拔掉，因此其他醫師與護理師都未接獲任何警報。

直到早班的醫護來換班並巡房時，才發現迪松把生理監視器拔掉，且病患的情形正在不斷惡化。根據調查，男子的心臟監測儀在2021年7月30日上午7時7分曾經出現心跳過慢的數據，但是因為警報器被拔掉，因此護理站與醫師都沒有聽到異常聲響。該名病患經搶救後仍不治身亡。

迪松辯稱，是因為有其他病患反應生理監視器的聲音太吵，要求她關掉，她才會拔掉，但法官不以採信。不僅如此，迪松在值班時本應定期巡房確認患者狀態，但是她在值班的10小時內，只檢查過一次患者的狀態。

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