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巴拉圭總統大選「友台候選人」贏了　曾承諾維持與台邦交

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭總統大選，執政黨紅黨44歲候選人潘尼亞勝出。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選務機構已經宣布，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。今年初，他曾表示如果勝選巴台60多年邦交將不受影響，如今也在推特發文，「感謝你們每一個人，感謝巴拉圭！」

44歲的潘尼亞曾任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓經濟學家，他在預期勝選後向支持者喊話，「今天我們不是在慶祝個人的勝利，而是慶祝人民的勝利，他們透過選票選擇了社會和平、對話、博愛及民族和解的道路。巴拉圭萬歲！紅黨萬歲！」、「我堅信我們可以變得更好，這個信念與日俱增，而我們將努力不懈將它實現。」

▲▼巴拉圭總統大選，中間偏左反對派新巴拉圭政黨聯盟（Concertacion Nacional）候選人艾里格里（Efrain Alegre）落敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲反對派新巴拉圭政黨聯盟候選人艾里格里落敗。（圖／達志影像／美聯社）

中間偏左反對派新巴拉圭政黨聯盟（Concertacion Nacional）候選人艾里格里（Efrain Alegre）民調微幅領先，開票後卻以27.5%得票率落敗。他承認敗選時說，「今天結果表明，或許我們所做的努力還不夠」，而反對派之間的分歧「讓我們無法實現大多數巴拉圭人要求我們能夠帶來變革的目標」。

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒指出，紅黨勝選似乎表明，巴拉圭選民更傾向選擇熟悉的人事物。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

巴拉圭是一個天主教國家，歷經獨裁統治後於1989年回歸民主，該國750萬人口之中約480萬人符合投票資格，30日也同時改選參眾兩院議員、17州州長及所有州議會成員。

紅黨自1947年起連續統治巴拉圭70年，但人們對於經濟、貪汙、犯罪、社會不平等、公衛及教育體系缺陷等現象日益不滿。選前民調顯示這場選戰相當拉鋸，艾里格理可能有機會取代南美洲執政時間最長的政黨，但如今開票結果表明選民傾向熟悉的人事物。

《美聯社》及《路透社》報導，這場選舉也具有地緣政治影響力，因為巴拉圭是南美洲唯一仍與台灣保持邦交關係的國家，巴台關係也成為主導這次選戰的關鍵議題之一。

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

艾里格里曾呼籲重新審視與台關係，稱其代價太大，難以把黃豆和牛肉銷售給中國廣大市場。潘尼亞則是捍衛巴台關係，「我們與台灣有超過60年的外交與歷史關係，這種關係建立在我們認為像巴拉圭這樣一個社會的原則與民主價值基礎之上。」他表明會同時尋求與中國展開更多貿易，卻沒有解釋要怎麼做，未來也將面臨諸多挑戰，包括加速農業驅動型經濟發展、縮減巨額財政赤字，並且應對來自黃豆及牛肉產業日益龐大的壓力。

 

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