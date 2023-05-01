匈牙利政黨首見　動能黨挺台參與世衛

▲匈牙利動能黨力挺台灣參與WHA。（圖／記者魏有德攝）

文／中央社記者林育立柏林30日專電

世界衛生大會（WHA）5月將在瑞士日內瓦登場，匈牙利動能黨力挺台灣與會，這是匈牙利首度有政黨全黨無異議通過，發表聲明支持台灣參與世衛。

成立於2016年的匈牙利動能黨（Momentum）成員多為年輕世代，嚮往歐盟自由價值，去年4月大選後首次進入國會，在199席中取得10席，成為匈牙利第2大在野黨。

匈牙利動能黨28日發表聲明，支持台灣成為世界衛生組織（WH0）會員，並呼籲世界衛生大會邀請台灣以觀察員身分參加今年的會議。

動能黨透過臉書（Facebook）聲明，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣一直援助包括匈牙利裔在內的烏克蘭難民，台灣是友善的國家，也是匈牙利和歐洲的朋友。

動能黨因此同意該黨議員聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），鼓勵世衛審視相關法規後給予台灣公平待遇。

動能黨對台灣相當友好，主席格倫塞（Ferenc Gelencsér）等3位議員是歐洲友台議員平台「福爾摩沙俱樂部」成員。

去年台灣曾捐贈150萬美元（約新台幣4600萬元）給匈牙利政府，協助安置烏克蘭難民。

駐匈牙利代表劉世忠表示，台灣捐款也有運用在烏克蘭的匈牙利社群，匈國朝野和社會對台灣的愛心相當感謝。

劉世忠指出，這是匈牙利第一次有政黨全黨無異議通過聲明，支持台灣出席世衛大會並成為世界衛生組織會員。