推特訂閱新制「創作者拿97%收益」　台灣也在實施名單中

▲推特近日將推出訂閱收入新政策，創作者透過訂閱服務，累積收入達到5萬美元前，都可以拿到多達97%的收益。（圖／路透社）

文／中央社

社群平台推特近日將推出訂閱收入新政策，相關規定指出，可被用戶訂閱的創作者須符合年滿18歲以上等規定，且推特僅從收益中抽3%費用，台灣也在這項新制實施的100多個國家中。

推特（Twitter）官方資料指出，想要成為可被訂閱的創作者，需要符合幾種最低申請條件，例如年滿18歲、 擁有至少500名追蹤者、在過去30天內活躍使用，且通過申請的創作者還必須每30天發布至少25篇推文。

創作者透過訂閱服務累積收入達到5萬美元以前，都可以拿到多達97%的收益，推特方面僅收取3%費用，過了5萬美元門檻後，創作者的收益比例會降到80%。

推特官方還舉例，一名美國創作者的訂閱費用是4.99美元，蘋果公司（Apple）等平台商會抽走其中的1.5美元費用。

剩下3.49美元，創作者將獲取其中的3.39美元，比例大約是97%，推特官方僅收取最低份額0.1美元，比例約是3%。

目前這項新制將適用於全球110多個國家或地區，台灣、日本、南韓、越南和新加坡等亞洲國家也在名單中。

另外，推特老闆馬斯克（Elon Musk）昨天宣布一項最新計畫，允許媒體出版商根據每篇文章的點閱次數向用戶收費。

馬斯克在推特發文表示：「這項計畫將讓那些未支付月費的用戶在偶爾想要閱讀文章時，支付更高的單篇文章價格，這對媒體機構和大眾來說應是個重大的雙贏措施。」

馬斯克還說，上述計畫預計下月實施，但他並未說明閱讀單篇文章的價格，或是推特的相關抽成方案。