世界奇景雪怪　日本1000年「藏王樹冰」本世紀末恐看不到了

▲藏王樹冰是世界罕見奇景。（圖／翻攝日本觀光局，下同）



記者許力方／綜合報導

日本山形縣「藏王樹冰」是當地最有名的奇景，峰頂的「雪怪」只在雪季出現，當地學者最近調查發現，樹冰耗時1000年歷史形成，因全球暖化影響，樹冰的分布範圍已經縮小，正面臨「消失」的危機，調查團隊認為，本世界結束後恐怕很難看到這樣的絕景。

山形藏王山峰頂上的樹冰，被稱為「白色雪怪」並列聳立，為當地最著名的奇景，根據《讀賣新聞》報導，山形大學教授柳澤文孝和團隊前往調查，發現樹冰形成時間約耗時約1000年，於1960年時開始在北海道至石川縣地區都可以見到這樣的美景，存在需要的氣候條件是氣溫-10至15度，西風或西北風速10至15米以及2至3米的適度積雪、不會埋住樹木。

調查團隊指出，藏王樹冰形成的三大必要條件，包括提供水氣的對馬暖流、亞高山帶變冷以及針葉林分布擴大。他們認為，至今還不知道樹冰是從何開始形成的，但擁有1000年歷史的樹冰正因全球暖化而面臨存亡危機，藏王樹冰2010年代開始遭受蟲害，除了枯萎日益嚴重損害外，還有樹林樹枝被雪壓斷或變細的影響，使得樹冰處於危急中太，「如果全球暖化持續以這種速度持續下據，本世紀結束後，恐怕很難再看到樹冰。」

全世界僅有藏王溫泉滑雪場才能在2月中旬看到巨大詭異的樹冰，外型如同怪獸般，令人生畏。樹冰是冷卻後的水珠打在冷杉枝葉上，結冰後形成的自然現象，12月下旬左右附著於樹木的冰朝向迎風面成長，樹冰開始成形，逐漸重複結冰成蝦子尾巴般的形狀，1月開始加上白雪覆蓋，變成「雪怪」，最盛時期會形成一整片壯闊的樹冰景色，是地形、冰點下氣溫、風速等各種氣象條件齊備下造就的奇景。