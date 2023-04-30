驚悚一幕！機場電梯故障「門突然開了」　女踏出去瞬間墜落亡

▲直到機場人員聞到腐臭味，才在電梯下方發現她的遺體。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名女子24日在機場搭到一台故障電梯，似乎因技術問題停了下來，過沒多久門才打開，然而就在她踏出電梯門那一刻踩空，墜落身亡。這一切直到機場人員聞到腐臭味，才於27日在電梯下方發現她的遺體。

綜合羅盤報、Tribun News等報導，這起事件發生在棉蘭瓜拉納穆國際機場，30歲女子雅西亞（Asiyah）24日送親戚到機場後離去，但卻又接到對方的電話，趕緊返回。雅西亞進入機場電梯後，就打電話給對方，告知已經搭上電梯。

沒想到此時電梯遇上技術問題，突然停了下來。監視器畫面顯示，當時她看到電梯門沒有打開，似乎相當慌張，並未發現身後的另個電梯門已經打開，焦急待在原地，等待著前方的門開啟。過沒多久，她發現眼前的門開了，頭也不回地一腳踏出去，當場踩空墜落身亡。

當時她的親戚等了許久感到奇怪，通知機場相關單位，但並未找到雅西亞，便先行返回家中，直到隔日，由於雅西亞仍處於失聯狀態，決定報警處理。最終在警方調閱機場電梯監視器畫面，加上機場人員在電梯周圍聞到腐臭味之後，才於27日在電梯下方找到雅西亞遺體。

警方表示，死者在踏出電梯門之後墜落才導致身亡，但也懷疑死者不清楚這部電梯其實有兩個門，當時可能因驚慌失措，強行打開另一個電梯門，結果在走出去後墜落至底層，釀成憾事。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。