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巴黎寶格麗精品店遭劫！匪光天化日打保安搶珠寶　損失數百萬歐元

▲▼巴黎珠寶精品店寶格麗在當地29日遭2名持械歹徒闖入店內搶劫。（圖／路透）

▲巴黎珠寶精品店寶格麗在當地29日遭2名持械歹徒闖入店內搶劫。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國警方證實，巴黎位於市中心文當廣場（Place Vendome）的珠寶精品店寶格麗（Bulgari），在當地29日下午1時45分遭2名持械歹徒闖入店內，在光天化日下劫走估約數百萬歐元的物品。更猖狂的是，發生搶劫案的分店，距離法務部只有數百公尺。

綜合法新社等外媒報導，警方透露，共有3名嫌犯參與了這起搶劫案。當時，分別乘坐2輛重機的劫匪，將車子停在寶格麗門前的人行道後，其中2名歹徒手持長武器進入店內打劫，而另一名戴著安全帽、帶槍的黑衣男子則在店外把風。

報導稱，2名歹徒進入店內後，襲擊了一名保安人員，搶走大量珠寶，隨後，3人迅速跳上重機逃離現場。消息人士指出，寶格麗的損失估計高達數百萬歐元，而當局目前也在協助評估整體的受損範圍有多大。

巴黎檢察官辦公室表示，他們已對這起有組織的團伙持械搶劫案展開調查，而警方目前也已封鎖現場，但外媒目前還不清楚是否有人受傷。報導指出，這起案件最猖狂的是，發生搶劫案的這家精品店，距離法務部只有數百公尺。

不過，這已不是該分店第一次傳出被搶劫的案件。這家精品店在2021年9月也曾在大白天遭6名劫匪闖入打劫。當時，歹徒搶走了約1000萬歐元（約新台幣3億4420萬元）的珠寶，其中3人分別在2021年和2022年落網。

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