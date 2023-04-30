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岸田文雄擬5／7出訪南韓！2天1夜快閃　5年來首位日相訪韓

▲▼南韓總統尹錫悅（左）,日本首相岸田文雄（右）,日韓峰會,韓日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄有望於5月7日出訪南韓，如若成行將是繼2018年以來，首次的日本首相訪韓行程。南韓總統尹錫悅3月才剛訪日，並與岸田展開日韓高峰會談，當時兩人曾協商要重啟穿梭外交。此外，岸田與尹錫悅也預計5月19日共同出席舉辦於廣島的G7峰會。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄目前正在非洲進行國是訪問，而多名日韓外交消息人士則透露，他返國後將會立刻啟程前往南韓，並在5月7日展開外訪行程。日本政府目前已經開始協調細節，大概會是以2天1夜的形式進行。

一旦岸田確定前往南韓出訪，將會是繼2018年以來，時隔5年首次有日本首相出訪南韓。南韓總統尹錫悅3月才親自前往日本，並與日方商談二戰徵用工議題，同時也與岸田協議重啟穿梭外交。

兩人雖然5月19日就能在廣島G7峰會見面，但是由於北韓則在加速開發核武，雙方有意透過多次會談爭取改善日韓關係。

另一方面，南韓與日本近10多年來關係陷入冰點，再加上2018年的二戰徵用工判決出爐，讓兩國的關係再度緊繃，3月尹錫悅訪日時大動作舉行高峰會談，甚至展開經濟與國家安保的交流，可以說是大破冰。不過也由於該次的高峰會議要談論的重點太多，所剩時間不足以整理兩國從以前至今的立場，因此未發表共同宣言。

不過透過上次的交流，雙方已針對各項事宜協議設置委員會等特別單位來進行後續商議與推進，有望在5月的日韓高峰會發表共同宣言。

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