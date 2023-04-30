印度瓦斯外洩11死　居民呼吸困難「昏迷倒地」急疏散

▲國家災害響應部隊成員穿上保護裝備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度旁遮普邦一間乳製品工廠30日上午發生瓦斯外洩事故，造成至少11人死亡，11人送醫接受治療，外傳有居民在家中暈倒，也有人感到呼吸困難，去買牛奶的人被發現倒在室外昏迷不醒。

綜合NDTV、路透等報導，這起氣體外洩事故發生在盧迪亞納市（Ludhiana），就在30日上午7時30分左右，當局獲報後立即派遣救援小組前往現場。已知有11人死亡，死者為5名女性及6名男性，包括2名分別是10歲及13歲的男孩。

稍早消息指出，外洩來源疑似出自廠內冷卻系統，事發區域附近的居民在家中暈倒，在洩漏點方圓300公尺內，有人出現呼吸困難的情況。當地居民庫馬爾（Anjan Kumar）的家人也過世，他稱，有3具遺體「變成藍色」。

#WATCH | Ludhiana gas leak | "This was a poisonous gas leak...At least eight people have died. Three of the bodies have turned blue...It is poisonous. You won't be able to breathe..," says a local, Anjan Kumar.



A few members of his family died in the gas leak. pic.twitter.com/KIYQMYCanF — ANI (@ANI) April 30, 2023

盧迪亞納立法會議成員奇納則說，「這起事故發生在一家牛奶店和一家診所附近，雖然我們不能確定洩漏是從哪裡開始的」，去買牛奶的人被發現倒在外面，處於昏迷狀態。

現場已拉起封鎖線，多名員警戴著口罩巡邏，要求當地民眾遠離警戒區域。當地官員表示，國家災害響應部隊小組已在現場協助民眾疏散，展開救援行動，並查明確切外洩源頭。

▼國家災害響應部隊成員協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）