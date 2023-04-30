按摩棒不見「竟被室友偷去用」　她扮柯南挖出更恐怖真相秒報警

▲麥克絲講述按摩棒被室友偷走的驚魂事件。（圖／翻攝TikTok@modmaxxx）



記者吳美依／綜合報導

來自美國佛州的麥克絲（Max）發現按摩棒不見了，未料最後竟在室友房間裡找到。在此過程中，她使用Google搜尋室友資訊，才驚覺對方被指控詐欺等多項罪名，嚇得報警並且火速搬離。

麥克絲拍攝一系列TikTok影片分享這段瘋狂經歷。她去父母家住了好幾天，回來後卻遍尋不著按摩棒，由於她一直都放在床邊櫃子抽屜裡，因此實在搞不懂為何人不在家還會弄丟。

麥克絲先前就數度懷疑室友偷穿她的衣服，這次忍不住趁對方還沒回家時偷看，「我走到她床邊櫃子的抽屜並且打開，而我的按摩棒就在那裡。」但她一開始還認為，應該不可能有人會做這種事，或許只是室友恰好也有一個相同品牌跟顏色的按摩棒。

▲麥克絲火速搬家。（圖／翻攝Instagram@yourgirlmax）



後來，麥克絲採納友人建議，在按摩棒某處用眼線筆做記號並拍照為證，等室友回家後又藉故出門一陣子，給對方歸還物品的機會。她再度回家後打開自己床邊櫃子抽屜，帶有記號的按摩棒果然物歸原位。

麥克絲開始傳訊息給室友對質，但對方打死不承認，也絲毫沒有歉意。她同時上網搜尋，竟找到大量資料顯示室友與室友媽媽被指控多項罪名，還有一張修圖照片顯示室友臉上蓋著「騙子」的印章，「我完全慌了。我只知道我不再感覺安全了，跟我住在一起的是誰啊？我只想要離開那裡。」

麥克絲的父母隔天馬上開車過來幫忙搬家，還堅持報案請警方幫忙在旁邊監督。她向室友傳送最後一封訊息交代瑣事時，對方竟然回覆，「妳陷害我。我一直在想這件事，是妳把它放到我房間的，因為妳想早點解除租約。」她對室友「做賊喊抓賊」的行徑震驚不已，但按捺性子沒有回覆，此後再也沒跟對方聯絡。