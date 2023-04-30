修飛機「用膠帶黏一黏」嚇壞乘客　專家解惑超強大工具：很常見

▲美國精神航空員工正在維修飛機。（圖／翻攝TikTok@myhoneysmacks）



記者吳美依／綜合報導

一名美國網友搭乘廉航精神航空（Spirit Airlines），等待起飛時目睹維修人員使用「銀色膠帶」修補機身，嚇得拍成TikTok影片瘋傳。不過，航空公司與專家解釋，這是「快速維修膠帶」（Speed Tape），專門用於維修飛機或賽車的輕微損傷，且能承受極端環境，不僅相當安全，而且還是航空業常見又標準的維修做法。

女網友在田納西州納什維爾國際機場（Nashville International Airport）拍下震驚一幕，並稱自己以後都會改搭另一間廉航西南航空（Southwest Airlines）。這段影片也讓很多不知情的民眾嚇壞，「不要啊」、「如果是我，早就跑下飛機把錢拿回來了」。

不過，也有網友留言解釋，「這是快速維修膠帶，它能暫時修補東西」、「你比它修理之前更安全了，女孩」、「很多人過度反應了…這是完全正常的」。一名自稱飛機機械師的人回應，「每一間航空公司都會在飛機上使用快速維修膠帶。是的，我們在每次飛行後都會例行地使用它。」

根據《商業內幕》報導，美國飛行員、航空安全分析師南斯（John Nance）解釋，快速維修膠帶是一種鋁製特殊膠帶，能夠承受極端環境，包括潮濕、火焰、紫外線、化學物質、54°～149°C左右的極端溫度，甚至是時速600英里（約時速965公里）的強風，主要用在飛機的暫時局部性維修，覆蓋脫落塗漆或避免進一步風化，並不會用在結構修復。