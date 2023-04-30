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超辣女模淪街友7年　路邊「翻垃圾找食物」畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

身材火辣的女模羅妮威利森（Loni Willison）曾擔任過雜誌封面女郎，在好萊塢算是小有名氣的泳裝模特兒，但因前夫家暴染毒離婚，淪為街友已近7年時間。就在前陣子，39歲的她被外媒拍到在路邊垃圾桶翻找食物，辛酸畫面流出。

紐約郵報報導，羅妮威利森當年在事業蒸蒸日上時，與好萊塢男星傑瑞米傑克遜（Jeremy Jackson）相戀結婚。然而這段婚姻在2014年告終，只短短維持2年，她遭男方家暴，2根肋骨斷裂、脖子受傷，臉部與身上都有抓痕，染上毒癮，精神狀況變得相當不佳，離開演藝圈。

 

Bir zamanlar şov dünyasının yıldızıydı, şimdilerde sokaktan çöp topluyor. Uzun süredir sokakta yaşayan emekli model Loni...

Habertürk 發佈於 2023年4月28日 星期五

在這之後，她被直擊滿身髒污淪為街友。她在先前受訪時提到，因失業和精神問題被趕出原本居住的公寓，曾在整形中心當助理，也曾為房地產經紀人工作，對方卻不願意支付薪水，最後她付不出房租和車貸，只能帶著一個行李箱流落街頭。

「在洛杉磯生活不難」，羅妮威利森說，洛杉磯是一個富裕的地方，大家很會丟棄東西，因此很容易找到食物；此外，路人也都會給錢吃飯，有時得到20美元、有時得到40美元，她也可以買新鮮食物吃，甚至省下來買乾淨又保暖的衣服，因此生活都還過得去。但當然也會遇到搶劫事件，她說，保護自己的方式就是把自己弄得很髒，這樣就不會有人性侵她或性騷擾她。

如今羅妮威利森已在街頭生活接近7年，依據近期拍攝到的畫面，當她推著手推車走在聖塔莫尼卡時，看起來相當憔悴，頭髮變短許多，與當年擔任封面女郎容光煥發的模樣相差甚遠。

▼威利森（左）原先過得令人羨慕的生活。（圖／達志影像）

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