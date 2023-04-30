　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國態度變化？中烏通話後　北京首次贊成聯合國「俄羅斯侵烏案」

▲▼習近平,澤倫斯基。（組圖／路透）

▲習近平與澤倫斯基通話1小時後，北京首次在聯合國大會有關俄烏戰爭的議題上投下贊成票。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國26日在聯合國大會上，罕見地對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的相關內容投下贊成票，與過去堅決站在俄羅斯盟友一邊、為烏克蘭相關決議案投下反對票的表現截然不同，引發外界對北京在俄烏議題態度上的關注。而陸媒透露，中國國家主席習近平當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行了長達1小時的通話。

聯合國大會26日召開第77屆會議第69次全體會議，對「聯合國與歐洲委員會之間的合作」（A/77/L.65）進行決議。相關決議案的序言第九條條款提及，俄羅斯聯邦在侵略喬治亞後，再度對烏克蘭發動侵略，讓歐洲面臨前所未有的挑戰。

序言也提到，聯合國應加强與歐洲委員會的合作，以確保俄羅斯能在尊重國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，同時在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有違反國際法的人繩之以法。

儘管俄羅斯強烈反對這段表述，但由於各國以81票贊成、10票反對以及48票棄權，通過了將相關序言條款保留在決議草案的投票，因此會議在第39分鐘時，持續進行了是否通過相關草案的投票。令人驚訝的是，在上一輪投票不對俄烏內容表態的中國，居然罕見地投下了贊成票，讓草案最終以122票贊成、5票反對以及18票棄權獲得通過。

中方此舉瞬間引發了外界關注，因為中國過去在俄烏議題上，一直堅定地站在盟友俄羅斯一邊，即使聯合國大會多次提出了俄烏戰爭相關的多項決議案，中方一般也都投反對或棄權票，讓外界好奇北京在俄烏議題的態度是否出現了轉變。

巧合的是，陸媒新華社26日指出，中國國家主席習近平當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行了長達1小時的通話，而這也是2國自俄國去年對烏克蘭發動全面入侵以來的首次對話。

儘管報導稱，習近平向澤倫斯基保證，北京不會在俄烏戰爭中「拱火澆油」，也有意解決這一場政治危機，但烏克蘭官員依舊質疑北京是否真的能促成令俄烏滿意的和平談判，而俄羅斯對中烏的通話表現冷淡。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
吉祥物被球迷打頭暈眩嘔吐　味全龍發出聲明
狗狗遭棄養　「徒步64公里」跑回舊家
台大財金妹被騙271萬　哽咽：以為躺著錢從天下掉下來
恭喜！　黃少谷辣妻Yumi宣布懷第二胎
包棟民宿1萬8！11大、11小入住求「免費加備品」　業主算成
快訊／安排內湖槍手離境　11人全交保或請回
陽岱鋼轉戰美國獨立聯盟　本季首打席第1球開轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

修飛機「用膠帶黏一黏」嚇壞乘客　專家解惑超強大工具：很常見

超辣女模淪街友7年　路邊「翻垃圾找食物」畫面曝光

烏克蘭醞釀反攻「俄軍防禦也就緒」　專家曝恐難擺脫這局面

中國態度變化？中烏通話後　北京首次贊成聯合國「俄羅斯侵烏案」

明天就要充公！札幌回收場撿到1000萬日圓　14人自稱失主理由超瞎

巴基斯坦「性侵女屍案」頻傳！　父母慟將女兒墳墓上鎖

狗狗遭棄養「徒步逾64公里」跑回舊家！　剛被認養就脫逃

冤獄16年！男遭誣陷性侵謀殺14歲少女　獲賠2.3億

英王加冕「哈利快閃英國」！　2小時內飛回美國替兒子慶生

印尼75歲翁私房錢藏床底！鈔票山堆10年無人知　花19小時才數完

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

再混啊！4人躺沙發偷懶　老闆一上樓集體彈起裝乖

修飛機「用膠帶黏一黏」嚇壞乘客　專家解惑超強大工具：很常見

超辣女模淪街友7年　路邊「翻垃圾找食物」畫面曝光

烏克蘭醞釀反攻「俄軍防禦也就緒」　專家曝恐難擺脫這局面

中國態度變化？中烏通話後　北京首次贊成聯合國「俄羅斯侵烏案」

明天就要充公！札幌回收場撿到1000萬日圓　14人自稱失主理由超瞎

巴基斯坦「性侵女屍案」頻傳！　父母慟將女兒墳墓上鎖

狗狗遭棄養「徒步逾64公里」跑回舊家！　剛被認養就脫逃

冤獄16年！男遭誣陷性侵謀殺14歲少女　獲賠2.3億

英王加冕「哈利快閃英國」！　2小時內飛回美國替兒子慶生

印尼75歲翁私房錢藏床底！鈔票山堆10年無人知　花19小時才數完

男身體不適急叫救護車　眼神露餡...一查竟是「5條通」

劉雨柔爆雙面女星真實身分…網驚「沒消音」！小S湊耳聽：來過節目

士林夜市牛肉湯攤被砸！老闆撂這句話引衝突　3男砸店打人被逮

前女模慘淪街友「穿舊衣翻垃圾桶」！　為防侵犯逾1年沒洗澡

單眼皮、內雙腫泡眼必學　「眼尾三角區＋臥蠶畫法」放大雙眼立刻有感

林智勝生涯1800安達陣　味全1比1追平樂天

男登波津加山摔3米石縫無法行動　10救難人員出動

《哈利波特》金妮升格新手媽媽！　報喜「我們有寶寶啦！」

郭台銘盼5／17「徵召我」　朱立倫：不是提名一人、是提最強戰隊

台南也吃得到米其林綠星美食　這4家飯店推出「全植性」早餐與早午餐

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

交換生下周返澳　父：為何吃老鼠藥是個謎

護師「TikTok直播分娩」孕婦小孩臉蛋全曝光

16歲足球員玩抖音毀容！全身76%燒傷

聯合國「俄國侵烏案」　北京首投贊成票

凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走

女屋主修廚櫃慘遭性侵　跳樓逃命又摔傷

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

男嬰天生雙頭龍！「自帶2陰莖」卻沒肛門

更多熱門

相關新聞

若俄軍攻進基輔總部　澤倫斯基誓言「死戰到底」

若俄軍攻進基輔總部　澤倫斯基誓言「死戰到底」

俄烏苦戰超過1年，有多方報導，烏克蘭很有可能在近日發動反攻，而總統澤倫斯基也表示了力拚到底的決心。他在採訪中表示，一旦俄軍進攻至基輔總部，他與烏克蘭政府的核心團隊勢必會為國戰鬥到死。他強調，烏克蘭總統被俄羅斯人俘虜是一大恥辱，他將堅守到最後。

中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

俄官員：塞凡堡燃料庫火勢撲滅

俄官員：塞凡堡燃料庫火勢撲滅

克里米亞儲油厰大火！疑遭無人機攻擊引災

克里米亞儲油厰大火！疑遭無人機攻擊引災

缺彈藥撐不住！俄傭兵首腦稱「組織將滅亡」

缺彈藥撐不住！俄傭兵首腦稱「組織將滅亡」

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭中國聯合國大會

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面