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韓毒品入侵補教區！未成年人涉毒案件激增304%　檢方要求法院判死

▲▼首爾補習街毒品飲料案的嫌犯被捕後被告上瑞草洞首爾中央地方法院。（圖／CFP）

▲首爾補習街毒品飲料案的嫌犯被捕後被告上瑞草洞首爾中央地方法院。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓最高檢察官辦公室30日公開了針對青少年毒品犯罪的打擊計畫，宣布當局未來將向法院要求將那些向未成年人提供毒品和精神藥品的人判處無期徒刑或以上的刑期，而為了獲利販毒或是慣犯則將面臨死刑、無期徒刑或10年以上的徒刑。

綜合韓聯社等韓媒報導，近來南韓涉嫌毒品犯罪被捕的未成年人人數急劇增加，數據顯示，2022年的青少年毒品犯罪人數從2017年的119人激增至481人，增加了304%，增長速度比同期毒品犯罪總增長率的30.2%高出了10倍以上。

檢方分析，毒品流通之所以變得如此活躍，是因為青少年在產生好奇心後，可輕易透過暗網和社交媒體獲得毒品，而且他們只需花費一個披薩的價格就能買到毒品，而近來首爾江南區針對未成年人的毒品騙局，也震驚了整個韓國社會。

南韓警方月初在江南區發現，著名的補教區已遭到了毒犯入侵。有販毒集團鎖定涉世未深的學生，誘惑他們喝下聲稱能「提高專注力、增強記憶力」的飲料，但其實這些飲料全都含有冰毒，而毒販會在學生染上毒癮後，致電向家長勒索金錢，據悉目前已有6名高中生受害。

檢方表示，根據零容忍原則，他們將嚴厲處罰向未成年人分發或出售毒品者，而南韓的《禁毒法》寫明，對未成年人收受、配製、使用或提供毒品或精神藥品者，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，而出於商業目的或慣犯，則可判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

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