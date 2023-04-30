烏克蘭醞釀反攻「俄軍防禦也就緒」　專家曝恐難擺脫這局面

▲烏軍在巴赫姆特附近發射榴彈砲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭反攻準備就緒，隨時可能發動，但俄方同時也有將近6個月的時間，已在東南戰線打造一系列精密的防禦工程，基輔如何迅速繞過或突破，並且潰敗敵方指控及指揮，將是一個巨大挑戰。軍事專家分析指出，長遠來看，烏軍恐怕很難擺脫以火炮為主的消耗戰局面。

CNN報導，烏克蘭可能於未來幾周在南部發起行動，但俄軍也建立起防禦工程，包括蔓延數百英里的反坦克戰壕、障礙物、地雷區等等。

Ukraine says its preparations for a counter-offensive are almost complete, but breaking through Russian lines will present a huge challenge https://t.co/6O6xgC3thY — CNN International (@cnni) April 29, 2023

美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）26日拍攝衛星圖像顯示，俄軍防禦工程從克里米亞一直延伸到頓內茨克部分地區，扎波羅熱城鎮波洛西（Polohy）以東出現長達30公里的壕溝，烏南城市托克馬克（Tokmak）等重要據點周圍也有額外強化的防禦措施。

《路透社》影像分析發現數千個防禦陣地，「俄羅斯的陣地主要集中在扎波羅熱東南前線附近，位於東部並跨越連結克里米亞半島及烏克蘭其他地區的狹長陸路地帶。」若烏軍試圖向馬力波（Melitopo）推進，並且分裂駐紮烏南的俄軍勢力，這片區域將是至關重要的。

▲英國挑戰者2型坦克、美國史崔克裝甲車及美洲獅防地雷反伏擊車、德國的貂鼠式步兵戰車，紛紛運抵烏克蘭。（圖／路透）

CNN指出，烏軍在反攻前阻斷俄方補給線、摧毀彈藥庫、打擊燃料設施非常重要，因為這樣才能讓敵軍更難維持防禦。儘管烏克蘭獲得西方軍援，但部隊將須學會掌握新武器，並將突襲戰術與掃雷、清除坦克障礙物及橋樑建設等技術結合起來，這是一項複雜的協調工作，在戰場上也需要良好溝通。

一旦反攻開始，天氣、俄軍實力及戰鬥意願等因素都會發揮作用，儘管烏軍更有鬥志，戰術也較高明，但俄羅斯即使戰損慘重卻仍擁有遠遠更雄厚的資源，而且在空中保有明顯優勢，可能減緩烏軍進展。

英國現代戰爭專家蓋蒂（Franz-Stefan Gady）表示，烏克蘭的目標必須是「讓俄軍領導層陷入癱瘓，讓俄軍各階層官兵陷入恐慌…戰術突襲、戰場領導和戰鬥士氣等無形因素很可能在攻擊最初24小時發揮決定性作用。」

他認為，在理想情況下，烏軍將「透過弱點突破俄羅斯層層防線，快速推進到俄軍後方，威脅軍事總部和補給中心等指揮及控制節點」，但「長期來看，烏克蘭的武裝部隊將很難擺脫這種以火炮為重點的陸戰的消耗考驗。」