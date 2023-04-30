7年騙走蘋果公司5.3億！前員工遭判刑3年　神鬼手法曝光

▲普拉薩德熟悉蘋果公司檢測詐騙的手法，藉此掩蓋長達多年的不法行為。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國蘋果公司前員工普拉薩德（Dhirendra Prasad）利用職務之便，在7年內透過收取回扣、虛報發票、竊取零件等手段，造成公司損失超過1739.8萬美元（約新台幣5.3億元）。如今他被判處3年徒刑，要償還超過1927萬美元（約新台幣5.9億元）給國稅局與蘋果公司。

綜合The Verge等報導，現年55歲的普拉薩德2008年至2018年任職於蘋果公司，在這段期間內，主要擔任全球服務供應鏈採購人員，向供應商購買零組件，以對舊設備進行保養回修。

只不過普拉薩德在2011年起，利用職務之便，與兩間蘋果供應商合謀，透過收取回扣、竊取零件、虛報發票以及讓蘋果為從未收到的物品與服務付款的手段，讓公司損失超過1700萬美元。

此外，普拉薩德還涉嫌逃漏稅，透過空殼公司給同夥開立假發票掩蓋對方給予非法款項，允許對方申請數十萬美元的不合理稅收減免，造成國稅局損失超過180萬美元。

普拉薩德熟悉蘋果公司檢測詐騙的手法，藉此掩蓋長達多年的不法行為，在2018年12月被公司解雇。他也於2022年11月承認共謀郵件詐欺和電信詐欺，以及共謀詐騙國家罪名。普拉薩德的郵件和電信詐欺指控最高刑期為20年。

針對此案，司法部26日表示，普拉薩德遭判處3年徒刑，要償還1739萬8104美元不當所得給蘋果公司，並給國稅局187萬2579美元（約新台幣576萬元），刑滿出獄之後再監督3年。