若俄軍攻進基輔總部「勢必死戰到底」　澤倫斯基認：有練習開槍

▲澤倫斯基誓言，會堅守基輔總部。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄烏苦戰超過1年，有多方報導，烏克蘭很有可能在近日發動反攻，而總統澤倫斯基也表示了力拚到底的決心。他在採訪中表示，一旦俄軍進攻至基輔總部，他與烏克蘭政府的核心團隊勢必會為國戰鬥到死。他強調，烏克蘭總統被俄羅斯人俘虜是一大恥辱，他將堅守到最後。

根據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基29日接受電視採訪時強調，如果俄羅斯的部隊襲擊他位在基輔的總部，自己絕對會與核心團隊奮鬥到最後一刻，甚至不惜付出生命。他說，「我知道怎麼開槍，你能想像一個烏克蘭總統被俄羅斯人俘虜嗎？這是一大恥辱。我認為這就是一種恥辱。」

事實上，烏克蘭官員指出，俄羅斯在2022年2月24日開戰後的幾天內，曾經派出情報單位試圖入侵基輔，但是還沒有到達烏克蘭總統辦公室所在的班科夫街（Bankova Street），就已經被烏軍擊敗。而其他俄軍部隊也曾對基輔郊區發動攻擊，但是都未能成功挺進。官方也證實，俄軍多次企圖進攻市區，但卻以失敗告終。

澤倫斯基表示，「如果俄軍部隊進入政府內部，我們現在就不會在這裡了。」但他並沒有明指是哪些部隊。他強調，「沒有人會被俘虜，因為我們對班科夫街進行認真的防禦，我們會拚到最後一刻。」

當被問到是否有隨身攜帶手槍並練習射擊時，他也不諱言地表示，「的確有！」不過他也否認了如果面臨被俘的情況自己會舉槍自盡的可能性，強調學習射擊是為了在必要時刻進行反擊。