巴拉圭選前民調！反對派候選人1.5%超微幅領先　若勝選恐與中建交

▲巴拉圭執政黨紅黨候選人潘尼亞（左）與反對派候選人艾里格里（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

我國友邦巴拉圭將於當地時間30日迎接多年來「最拉鋸」的一場總統大選，《法新社》引述最新民調結果指出，反對派候選人艾里格里（Efrain Alegre）微幅領先1.5%，若他勝選可能會讓巴拉圭把外交承認從台灣轉向中國。

《法新社》指出，拉丁美洲近期選舉出現「反現任趨勢」（anti-incumbency trend），而巴拉圭本屆大選勢均力敵，中間偏左反對派新巴拉圭政黨聯盟（Concertacion Nacional）希望終結右翼紅黨（Colorado Party）連續70年、幾乎無堅不摧的執政。

▲若艾里格里勝選，可能會把外交承認從台灣轉向中國。（圖／路透）



民調機構AtlasIntel結果顯示，新巴拉圭政黨聯盟60歲候選人艾里格里拿下34.3%支持率，紅黨44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）則以32.8%緊追其後，另一個反建制派的右翼政黨以23%支持度位居第三。

哥倫比亞是一個天主教國家，歷經獨裁統治後於1989年回歸民主，總統大選採一輪投票「贏者全拿」制度，該國750萬人口之中約480萬人有資格參與投票，30日也將同時改選參眾兩院、17州州長及所有州議會成員。

▲潘尼亞26日在首都亞松森舉行競選活動。（圖／路透）

與此同時，1950年代以來幾乎持續執政的紅黨陷入艱困時期，該黨多名領袖最近因為貪汙而被美國制裁，使得候選人處境複雜化。44歲的潘尼亞是一名經濟學家並曾擔任財政部長，但他的政壇導師、前總統卡提斯（Horacio Cartes）也涉有貪汙嫌疑，即使他勝選也將面臨黨內派系分裂局面，參議院組成更會影響執政有效性。

不過，潘尼亞本周受訪表示，「你不會靠著民調獲勝，也不會靠著履歷獲勝，而是透過選舉日那天表現出來的直接投票獲勝。我自知已經付出一個人能付出的一切，感覺非常平靜。」艾里格里則胸有成竹地說，執政黨「知道我們將會勝利，所以他們很緊張。」儘管兩位候選人經濟政策分歧，卻都是社會保守派，對墮胎及同性婚姻抱持強烈反對立場。

▲巴拉圭是我國在南美洲的唯一邦交國。（圖／達志影像／美聯社）



本屆大選關鍵議題包括貪腐、貧窮、犯罪及社會不平等問題，巴拉圭央行預估2023年GDP成長4.8%，國際貨幣基金（IMF）也給出拉丁美洲最高的4.5%預估成長率，但該國約1/4人口深陷貧困，除了收入分配不均，原住民少數族裔更是遭到忽視，加上販毒走私與集團幫派等犯罪猖獗，導致許多人已經對體制失去信心，甚至不打算投票。