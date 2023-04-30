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獨居女子修廚櫃慘遭「維修工性侵」　跳樓逃命又摔傷

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲馬來西亞怡保發生一起因為維修櫥櫃引發的性侵案。（圖／達志示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞怡保發生一起因為維修櫥櫃引發的性侵案。一名43歲的維修工人，因為工作的關係，進入一名38歲獨居女子的家中，進行櫥櫃修繕工作，豈料他竟對女屋主起色心，事後又精心策劃折返潛入將她性侵。

根據馬來西亞媒體《南洋商報》報導，維修工進入獨居女屋主的家中，維修櫥櫃後，因為覬覦她的美色，找機會再度造訪，並伺機性侵。

女子遭受性侵後，趁著嫌犯熟睡之時，從樓上陽台跳下向路人求救。

怡保警區主任雅哈耶助理總監發文告指出，雙溪森南警局是於4月18日早上9時15分接獲民眾報案指稱，美園（Fair Park）卡馬魯丁依沙路（Kamaruddin Isa）有一名本地女子腳部有傷，且正在哭泣。

初步調查，女子是在住家遭一名本地男子性侵，之後逃出住家，從樓上陽台跳下時，導致腳部受傷。

警方指出，警方聞訊後在受害人家中逮捕該名嫌犯，並在嫌犯身上搜出剪刀、刀和鐵撬等。

警方指出，嫌犯是名合約工人，曾在受害者住家維修櫥櫃，警方懷疑男子是經過精心策劃，再度折返對受害者犯下獸行。

警方指出，嫌犯擁有多項毒品前科，尿檢呈冰毒陽性反應，警方援引《刑事法典》第376條文的性侵相關罪行，調查此案。

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