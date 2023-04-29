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凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走　當場被逗樂：讓他繼續玩

記者林彥臣／綜合報導

凱特王妃（Kate Middleton）28日訪問南威爾斯的艾伯凡（Aberfan）期間，與一位1歲的嬰兒進行了一次可愛的互動，因為這位頑皮的嬰兒，當面搶走了王妃的手提包，而且不願放手，她也當場被逗樂，大方表示「就讓他玩吧」。

▲▼凱特王妃（Kate Middleton）的手提包，被1歲的嬰兒搶走。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

▲凱特王妃的手提包，被1歲的嬰兒搶走。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，威廉王子與凱特王妃夫婦出席「1966年艾伯凡礦災」紀念活動，在經過艾伯凡紀念花園（Aberfan Memorial Garden）與民眾互動時，發生這段小插曲。

當凱特王妃與現場一位30歲母親威廉斯（Lucy Williams）握手寒暄時，威廉斯抱在懷裡的1歲嬰兒，似乎對凱特手上的黑色包包非常著迷，而且一把就把它給搶走。凱特的這款Mulberry手提包零售價為675英鎊（約2.6萬新台幣）。

▲▼凱特王妃（Kate Middleton）的手提包，被1歲的嬰兒搶走。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

▲凱特王妃只說等一下再回來，就讓嬰兒繼續玩她的手提包。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

威廉斯事後向媒體透露，當下一度緊張到說不出話來，還要阻止兒子用嘴咬包包，但是王妃卻當場開懷大笑地說，「讓他繼續玩，我等一下再回來。」

威廉斯補充說，很高興可以看到這位3個孩子的母親，有如此幽默的反應。

威廉斯的婆婆是艾伯凡礦災的倖存者，她認為孫子跟凱特王妃的互動，是一次令人難忘的奇遇、無價之寶。

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