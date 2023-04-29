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日本黃金週開跑！全國觀光景點人潮擠爆　機場、新幹線大排長龍

▲▼日本黃金周東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本今天迎接後疫情時期的第一個黃金週長假，隨著防疫規範陸續鬆綁，主要機場及車站一早就湧現返鄉或出遊旅客；日本各地知名觀光景點，也出現包括外國觀光客在內的大量遊客。

日本TBS電視台、富士新聞網、日本經濟新聞報導，日本最長可放到9天的黃金週長假今天上路，東京羽田機場國際線出境大廳一早就出現出國旅遊高峰，各航空公司劃位櫃台前都可看到旅客大排長龍。

▲▼日本黃金周成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼預估29日從羽田機場及成田機場出境人數可能超過6萬人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本黃金周成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

日本國籍航空全日空（ANA）表示，今天訂位率約88%，是2022年同期約3倍之多，其中最受歡迎的美國夏威夷航線，訂位率高達95%幾乎客滿。另一間航空公司日本航空（JAL）從日本起飛航班的訂位率也超過9成。

預估今天從羽田機場及成田機場出境人數，總計可能超過6萬人。

日本政府從今天起進一步放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管控措施，入境日本不再需要出示3劑疫苗接種或病毒篩檢陰性等證明。目前預估日本旅客返國高峰將落在5月6日。

在鐵路交通部分，東京站今天因為大量搭車民眾湧入相當擁擠，上午前往大阪方面的東海道新幹線列車幾乎客滿。

▲▼日本黃金周名古屋車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年黃金週連假期間新幹線對號座訂位率已回復到9成水準，圖為名古屋車站。（圖／達志影像／美聯社）

各家JR公司表示，跟疫情前的2018年同期相比，今年黃金週連假期間新幹線對號座訂位率已回復到9成水準。目前預估新幹線收假乘車高峰可能落在5月6日。

至於各主要觀光景點的部分，沖繩縣那霸市區今天湧入不少觀光客，特別是去年未見到的修學旅行學生及外國觀光客，讓當地重回疫情前的熱鬧景象。

▲▼日本黃金周嵐山。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼京都嵐山同樣擠滿遊客。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本黃金周嵐山。（圖／達志影像／美聯社）

當地一間紀念品店店員說，收銀機前排起消化不完的結帳人潮，真是讓人高興地歡呼，「沒想到沉寂一段時間的國際通能變得這麼熱鬧」。

東京淺草寺雷門前今天上午也出現許多外國觀光客，賣小吃的店家一開門可以看到民眾排隊購買。在淺草經營紀念品店的51歲男老闆說，過去受疫情影響一度變成像鬼城一樣，現在總算重現往日榮景。

位於大阪市的日本環球影城，今天上午10時可以看到許多民眾在各遊樂設施前大排長龍。

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