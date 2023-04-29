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以為女兒被邪靈附體！夫婦裸體躲香港儲藏室　施法11hrs害死14月嬰

▲▼林道升夫婦因相信女兒被邪靈附體，為女兒驅魔，而導致女兒死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲林道升夫婦因相信女兒被邪靈附體，為女兒驅魔，而導致女兒死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞33歲男子林道升此前帶著妻女返鄉探望外婆後便一直失聯，不料消防員破門而入後，才發現這對父母正赤身裸體地躺在地上，而女兒林啓樂的頭部則包裹著尿布，沒有生命跡象，於是當局便以虐兒罪逮捕2人。不過，女嬰的母親被捕後表示，女兒只是被邪靈附體，而他們正為女兒進行長達11小時的驅魔儀式。

據《中國報》報導，林道升在去年4月因情緒不穩入院治療後，在2022年5月31日出院。當晚，他與香港妻子陳紹彤帶著14個月大的女兒返回外婆家小住，當時林啓樂身上並未受傷，人也沒有出現異樣。豈料，他們一家3口來到香港新界後，便從此失去了消息，直到警消破門而入時，才發現這對父母正在儲物室的地板上裸睡。

當時，這對父母謊稱林啓樂正在幼稚園上課，不料警方搜查他們的房子後，才發現這對夫妻將女兒藏在了睡房的一個角落，而女嬰的頭部還包裹著尿布、頸項可見明顯的淤青，隨後急救人員證實林啓樂已無生命跡象。驗屍報告顯示，林啓樂被尋獲時已去世1至3天，屍體已腐化，頸部也有超過10處擦傷，背部出現屍斑。

▲▼林道升夫婦因相信女兒被邪靈附體，為女兒驅魔，而導致女兒死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲警消破門而入後，在夫妻2人的睡房角落尋獲女兒遺體。（圖／翻攝自Facebook）

事後，控方以這對夫妻負有管養、看管或照顧責任，卻故意虐待或忽略林啓樂，導致她受到不必要的健康損害為由，對夫婦提出告訴，不過他們2人表示，他們只是因為相信女兒被邪靈上身，所以為女兒作了長達11小時的驅魔儀式，但女兒卻一直沒有反應，强調他們只是想為女兒驅魔並令她復活。

控方最後因證據不足，將夫婦2人的罪名改為虐兒罪，而他們夫妻2人也在4月27日的審訊中認罪。辯方指出，這對夫妻在香港大學畢業後，因信奉基督教靈恩派而修習了加拿大維真神學院的神學課程；林道升因中途抑鬱症病發未能畢業，而陳紹彤已獲得神學碩士學位，不過2人目前均報稱無業。

法官在審訊中要求2名被告交出背景和感化報告，另要求還押的林道升提交精神科報告，而陳紹彤則獲准保釋。據悉，本案將在5月11日宣判。

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