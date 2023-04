英海軍「502億核潛艦」敏感文件外流！　竟是掉在酒吧廁所裡

▲核動力攻擊潛艦第5號鑑安森號(HMS Anson)。(圖/翻攝自推特/@RoyalNavy)



記者張方瑀/綜合報導

英國海軍發生一起離譜事件,居然有人將核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」的機密文件遺留在酒吧廁所裡,裡面寫滿了核動力潛艦內部工作原理。目前英國皇家海軍已介入調查;據了解,這艘潛艦造價高達13億英鎊(約台幣502億元)。

根據《衛報》報導,有人在英國西北部坎布里亞郡(Cumbria)一間連鎖酒吧的廁所隔間地板上,撿到一份標記著「官方敏感」字樣的文件,裡面記載著「安森號」(HMS Anson)的內部工作原理,目前這份文件已經被轉交給富爾尼司鐵路公司(Furness Railway)。

RULE, BRITANNIA! This is HMS Anson, the world's most advanced attack submarine. The 7,400-tonne Astute class boat was officially commissioned into the Royal Navy earlier this week during a ceremony at BAE Systems’ Barrow shipyard. #UKmfg???????? pic.twitter.com/MNbuQwA1Xa