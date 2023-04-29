55年來免費租借婚禮場地！他93歲高齡病逝　曾造福1萬4千對夫妻

▲朴樂三、崔必順夫婦54年來造福1萬4000多對夫妻。（圖／翻攝自LG福祉財團）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對夫妻以拍攝結婚紀念照維生，他們過去55年來造福1萬4000多對夫妻，不僅為他們拍攝結婚照，並向他們免費提供婚禮會場、禮服，此段佳話傳遍南韓全國各地。豈料，該對夫妻的男方朴樂三（박낙삼，音譯）自從腦出血昏倒後變臥病在床，昨（28）日以93歲高齡病逝。

根據韓媒《朝鮮日報》，朴樂三、崔必順（최필순，音譯）夫妻倆從年輕時便在南韓慶尚南道馬山市（現屬昌原市）經營婚禮會場，他們55年來協助1萬4000多對夫妻完成婚禮，包括免費租借婚禮場地、免費提供禮服，僅收取拍攝婚禮照片的費用，2019年更因此獲政府頒發國民勳章，之後他們連拍攝費用也不收取了。

家屬指出，朴樂三去年4月到自家屋頂察看種植的蔬菜時，因為腦出血等症狀而突然昏倒，最後緊急送往醫院治療，儘管最後恢復意識，但身體機能和活動能力因腦出血而退化，甚至身體部份部位還因此麻痺，之後只能在療養院度過餘生。

朴樂三的兒子表示，「（父親）沒有任何病痛、像是睡著般走了」。

報導指出，其實朴樂三早年的志願是從事教職工作，他還曾進入南韓中央大學教育學系就讀，不過隨著父母事業失敗、家境一落千丈，導致他在畢業一年以前被迫中斷學業。朴樂三先前受訪時表示，「全家留下我一個人，在半夜時逃走了。我結婚後經濟條件困難，連一間套房也無法買下，只能和妻子分開生活，從那時起我成為街頭攝影師。」

朴樂三存下擔任街頭攝影師賺來的錢，於1967年在慶尚南道馬山市買下一棟房子，並將房子改造成婚禮會場，免費提供婚禮會場，僅收取拍攝婚禮的費用。

朴樂三生前曾經表示，「那時候我認為，是時候幫助那些像我一樣因為沒有錢結婚而感到焦慮的人們了。於是我想，不如開設一間照相館，只向新婚夫妻收取拍照費用」；於是他將照相館打造成婚禮會場，準備好各種新郎、新娘禮服和飾品，提供無償租借服務，夫妻倆一手包辦管理、清潔、泊車等服務。

朴樂三的兒子受訪時表示，其實他本人曾修讀攝影學，自從父親腦出血昏倒後，便和母親延續婚禮拍攝等服務，他未來計畫接下父親的照相館，延續父親生前未完的使命。