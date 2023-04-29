「美人魚雕像」巨乳翹臀太火辣！　義大利網友批：矽膠假奶

▲義大利一座正在設立的美人魚雕像被當地人抨擊形象過於挑逗，引發轟動。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

義大利南部普利亞（Puglia）一個廣場最近正在設立一座性感的美人魚雕像，不料這個裝置藝術卻因被當地人抨擊形象過於挑逗而引發轟動。

據《衛報》報導，這座預計將被設置於列維-蒙塔尔奇尼廣場（Rita Levi-Montalcini）上的雕像，是莫諾波利（Monopoli）一所藝術學校學生的創作。原本當地居民對相關雕像都滿心期待，不過當他們看見網上流出雕像在安裝過程中拍攝的照片後，期待的心情全都變成了嘲笑與怒駡。

有網友在Facebook上發文表示，「這座雕像看起來就像是個頂著2顆矽膠假奶的美人魚，更重要的是，我看到了不曾在美人魚身上出現的大屁股。至少我看過的其他美人魚屁股都沒那麽大。我澄清，我對創作這座雕像的學生或地方議會沒有意見，但我真的很想知道，這座雕像真的會吸引遊客嗎？」

對於外界的抨擊，藝術學校的校長馬爾西亞諾（Adolfo Marciano）選擇站在了學生的一邊。他認為，這座雕像致敬了絕大多數擁有曲線美的女性，也反映出現實中大部分女性的真實體態，「你可能在廣告中見到許多身材苗條的模特兒，但在我們的國家，多數女性的體型就和這美人魚一樣，如果我們採用的是一個很瘦的女人，那就真的太糟糕了。」