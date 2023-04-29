美陸軍連摔2次直升機釀12死！　參謀長下令「全面停飛」重新受訓

▲美軍阿帕契直升機（ AH-64D Apache）。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國陸軍一個月內接連發生2起直升機墜毀事故，造成12名士兵喪命。美國陸軍參謀長28日下令，所有未參與關鍵任務的陸軍航空團即刻停飛、重新訓練，「飛行員的安全是我們首要任務。」

根據AOL報導，美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）28日命令所有「未涉及關鍵任務」的飛行員即刻停飛，直到重新訓練完畢為止。他在聲明中指出，「飛行員的安全是我們的首要任務，這次停飛是為了確保我們盡一切可能防止事故再發生，也是保護人員的重要一步。」

美國陸軍自3月以來發生2起直升機墜毀事故，造成12名士兵死亡。最近一次發生在27日，當時兩架阿帕契直升機在阿拉斯加州溫萊特堡（Fort Wainwright）上空相撞，導致3人死亡、4人受傷；前一次是發生在3月29日，當時有兩架黑鷹直升機在肯塔基州墜毀，造成9名士兵死亡。

麥康維爾表示，在停飛期間將重新進行安全培訓，「確保我們的飛行員和機組人員擁有安全完成任務的知識、訓練和警覺度。」訓練計畫將著重於風險管理、飛機維修培訓與如何進行飛行計畫簡報以降低風險。