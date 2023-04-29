南韓若發展核武「不是問題」！　尹錫悅：最久僅需一年

▲尹錫悅28日在美國哈佛大學以韓語發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅在訪美行程的最終站，從華府搭乘專機抵達波士頓，並在哈佛大學進行演講。針對《華盛頓宣言》是否涉及「核共享」概念，尹錫悅首先表示北韓（朝鮮）核武威脅近在眼前，因此該宣言其實是包含核武的共同防禦條約；他還表示，其實南韓若下定決心發展核武，技術上最長僅需1年便能完成核武裝。

根據《韓聯社》，尹錫悅於美東時間28日先後在哈佛大學以韓語發表演說，他在哈佛大學客座教授、前美國國防部國際安全事務助理部長奈伊（Joseph Nye）和聽眾之間的對談中表示，面臨近在眼前的北韓核武威脅，其實南韓國內也因此形成擁護核武的理論，認為南韓也必須獨自發展核武（核武裝），以求反制北韓核武威脅。

尹錫悅表示，「但發展核武並非單純的技術性問題，而是牽扯到複雜的政治經濟學。事實上，《華盛頓宣言》並不是只有強調美國政府的義務，而是大韓民國也必須承諾不會獨自研發核武，且能遵守尊重《核武禁擴條約》（NPT）的義務。」

尹錫悅強調，《華盛頓宣言》裡「擴張遏制」概念的效力並非僅侷限在宣言裡，它是特定國家之間以文書整理而成的第一個案例。

尹錫悅也解釋《華盛頓宣言》的成立背景，認為是北韓高度發展核武、屢次違反聯合國安理會決議，在理事國之間無法充分扮演遏制角色，才導致南韓面臨的核武威脅更加具體，「其實不僅南韓，甚至連日本、美國也暴露在北韓核武威脅下，因此我認為通過該宣言是無可避免的選擇。」

尹錫悅認為，1953年締結的《美韓共同防禦條約》是以常規性武器為基礎，如今已無法應對目前北韓的威脅，因此不得不更新至包括核武概念在內的共同防禦條約。