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校車司機突癱軟暈倒！13歲少年秒搶方向盤幫停車　全車66人被救下

▲▼美國13歲少年狄龍在回家途中發現校車司機突然昏厥，所幸他機警地將車子停到安全的地方，救了所有人的性命。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國13歲少年狄龍在回家途中發現校車司機突然昏厥，所幸他機警地將車子停到安全的地方，救了所有人的性命。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國來自密西根州的13歲少年狄龍（Dillon Reeves），在當地26日回家途中，發現校車司機在駕駛途中因病昏厥，所幸狄龍機警地立刻接過方向盤，將車子停到安全的地方，救了全車66名學生的性命，而被小鎮譽為英勇的英雄。

據BBC報導，學校負責人李佛諾伊斯（Robert Livernois）表示，校車司機在載送學生回家路上，突然頭暈目眩，下秒就失去了意識。從現場畫面可見，司機當時曾透過無線電反映自己身體不舒服，可能需要靠邊停車，不久後他就再也無法控制方向盤，整個人癱軟在座位上，導致校車開始偏離車道。

李佛諾伊斯指出，狄龍在學生們一片慌亂的尖叫聲中，首先發現了司機身體不適，於是他立刻走向駕駛座，接過方向盤將車子停下，不僅拯救了全車同學的性命，也避免了一場可怕的交通意外。公車平安停下後，機警的狄龍也立刻指示同學們報警。

報導稱，當警察撥電給狄龍的父母時，他的父親還一度問道，「他到底做了什麽？」不過當地的官員卻表示，「狄龍是小鎮英勇的英雄。」狄龍的繼母表示，雖然這一天對狄龍而言只是尋常的一天，但全車有66人都因為他才平安地度過了這一天，「他不會知道有多少人為他感到非常驕傲。」

當局目前並不清楚校車司機當時是什麽急病發作，不過這名司機此前從未有過任何交通事故的紀錄。

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