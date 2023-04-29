震懾北韓核武威脅！美空軍司令：研擬讓「戰略轟炸機」降落南韓

▲美國「同溫層保壘」戰略轟炸機B-52H可攜核彈頭，3月6日與美國、南韓空軍展開聯合編隊飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於美東時間26日通過《華盛頓宣言》，雙方同意成立「核磋商小組」，而美方則擴大對南韓的「擴張遏制」承諾，提升派遣核動力潛艦前往韓半島（朝鮮半島）海域的頻率。日媒指出，為求反制北韓（朝鮮）核武威脅，美軍考慮讓戰略轟炸機降落南韓，同時在周邊地區定期展開戰略資產。

根據日媒《日經新聞》，美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）於27日受訪時談到，北韓核武威脅能力逐漸提升，包括透過研發洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，從使用液態燃料改良為使用固態燃料，因此發射失敗的次數有望減少，而隨著北韓軍方愈加成熟，美國空軍考慮讓戰略轟炸機降落南韓，同時再加上一艘核彈道飛彈潛艦（俄亥俄級核潛艦），增強擴張遏制的威力。

維巴赫針對北韓試射導彈的能力分析，「若你回想一下5年前，他們（北韓）發射導彈失敗的次數......你現在會發現，他們這種情況已經少得許多。他們顯然已經改善了、或是可能還沒有完全改善，但可以肯定的是他們已經提升了發射能力。」

▲金正恩帶著妻子李雪主、二女兒金主愛、胞妹金與正視察火星-18型試射。（圖／路透）

維巴赫引述北韓官媒《朝中社》在4月中旬時提到試射火星-18型的報導，「北韓的發展已經從液態燃料的短程彈道飛彈，轉向提升至使用固態燃料的洲際彈道飛彈。這是『能力和技術的進步』，而我們確實看到這一點。」

據悉，和液態燃料導彈相比，固態燃料導彈在裝填燃料時具有高度隱蔽性，且能大幅縮短發射前的準備時間，因此美軍和南韓軍隊恐怕很難提前發現北韓準備發射的徵兆。

對此，維巴赫提到美國空軍未來針對北韓核武威脅時的反制措施，「你可能會看到，未來我們的戰略轟炸機經常在韓半島（朝鮮半島）及其周圍活動，甚至可能降落在半島上」；在提到加強美韓空軍軍演時，他也表示，「這是我們正在進行的一些選擇。」

B-52「同溫層保壘」戰略轟炸機、B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機若降落在南韓，將能清楚向南韓民眾展現美國空軍的實力，上述兩款轟炸機皆能攜載核武。

▲南韓代表團視察B-52轟炸機，該位置可搭載核彈頭。（圖／大韓民國國防部）

報導指出，其實自從2016年北韓進行第6次核試，美國戰略轟炸機降落在南韓後，便再無戰略轟炸機降落南韓，通常美軍戰略轟炸機會選擇飛越半島，或是和南韓空軍展開軍演，但卻不會選擇降落南韓，而是返回關島、夏威夷或其他美國領土。

隨著近來日韓關係獲得改善，維巴赫表示他非常樂見美、日、韓舉行聯合空中演習，而在日韓關係改善後，聯合空軍演習的實現將成為日韓兩國合作的試金石。