太容易近親亂倫！荷蘭男瘋捐精生550孩　法庭下禁令：再捐就罰338萬

▲荷蘭41歲男子強納森M多次捐精，並成為逾550名小孩的父親。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

荷蘭41歲男子強納森M（Jonathan M.）透過精子銀行，已多次成功捐獻精子，並成為逾550名小孩的父親，違反了荷蘭法律，令當地法院不得不在28日下令他不得再捐獻精子，否則每次違規將面臨10萬歐元（約338萬元台幣）罰款。

據路透社報導，這起訴訟是由當地一家保護捐贈者兒女權利的基金會所提出。他們認為，強納森M持續捐精的行為已侵犯了子女的私生活權，導致他們未來與人們交往時，必須承受意外亂倫和近親繁殖的風險，而在建立親密關係時受到阻礙。

荷蘭臨床指南規定，捐精者不應為12個家庭生育超過25個孩子，但強納森M自2007年開始捐精以來，已幫助生育了550至600個孩子。

事實上，強納森M的大規模捐精行動早在2017年就曾被曝光。當時，他已在荷蘭生育診所捐精超過100次，因此當局已禁止強納森M再度捐精，不過他事後還是持續在國外捐精，甚至為了躲過審查，在配對網站上使用不同的身份與名字。

為此，法官海森林克（Thera Hesselink）指出，法院將禁止強納森M再捐贈精子給新的準父母，否則每次將面臨10萬歐元罰款。法院同時也要求國外診所銷毀所有強納森M存儲在庫存內的精液。