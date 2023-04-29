善款湧入！淡大交換生誤食老鼠藥命危　返澳包機募款短短3天達標

▲24歲澳洲大學生「赴台灣留學」，疑似誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲昆士蘭大學24歲男大生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，不料4月初因不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin）而命危，目前正在台北醫學大學附設醫院加護病房搶救中。家屬在網路平台發起募款，短短3天內金額已經達標，連夜安排醫療救援專機，準備接肖雷回澳洲治療。

肖雷的阿姨麗茲（Lizzy）在gofundme募款平台開設專案，目標是募到17萬2000澳幣（約新台幣350萬元），用醫療專機把肖雷帶回澳洲。而消息經媒體報導，募款發起3天就收到20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，超過原先目標金額，現將關閉捐款頁面。

▲肖雷到台灣留學，誤食老鼠藥命危，募款金額已於29日達標。（圖／翻攝自gofundme）

家屬29日公布最新情況稱，已經在一夜之間與昆士蘭州伯利角醫療團隊Medical Rescue安排好一架醫療救援包機，準備接肖雷回澳洲，「這是漫長的24到36小時，我們現在已經達到目標並為艾力克斯（Alex）預訂飛機，這讓我們喜極而泣，到現在仍不敢置信。」家屬也表示，未來若有剩餘資金，將全數捐出給Medical Rescue醫療團隊，幫助更多需要的人。

肖雷的爸媽近日已抵達台灣，並與雪梨皇家阿爾弗雷德親王醫院加護病房負責人進行聯繫，安排了一支專業毒物學小組在澳洲隨時待命，等待肖雷返國治療。麗茲29日也更新一段肖雷的媽媽茱莉（Julie）從台北發出的感謝訊息，「過去數周，我們嘗試3次安排班機，但每一次都因為艾力克斯（Alex）的病情在起飛前更加惡化而取消，因為毒藥在他體內進一步產生了併發症。」

茱莉說，「我們衷心感謝你們每一位，特別感謝醫療中心7 Springs Medical and Dental與Medical Rescue合作安排返國，並且謝謝麗茲發起gofundme募款頁面，我們愛你們。」她也說，短短一天之內所有人的善意支持和不可思議的贈與減輕了他們原先難以想像的負擔，這是這幾周以來家人第一次有了笑容，對所有人表達深刻感激。

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