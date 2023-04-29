俄軍攻擊烏克蘭奪26命　基輔：反攻準備即將完成

▲俄軍攻擊烏克蘭奪26命。（圖／路透社）

文／中央社烏克蘭烏曼28日綜合外電報導

俄羅斯對烏克蘭各地城市發動飛彈襲擊，造成5名兒童在內26人喪生，基輔表示，對俄軍反攻的準備工作即將完成。

俄羅斯發動的新一波致命攻擊中，也包括烏克蘭中部的歷史名城烏曼（Uman）的住宅區，法新社記者見到救難人員自遭摧毀的住宅建物中挖掘受害者遺體。

俄軍一夜之間發射為數眾多的飛彈攻擊，結束長達數週平靜局面。此前，俄軍不斷對烏克蘭發動攻擊，企圖在冬季期間癱瘓烏克蘭電網。

俄軍也對第聶伯羅市（Dnipro）發動飛彈攻擊，造成1名31歲女性和她2歲幼女死亡，這名女性的雙親送醫治療。這座烏克蘭中部城市1月也遭遇襲擊，40多人喪生。

烏南的赫松（Kherson）當局今晚表示，俄軍砲擊畢羅澤卡村（Bilozerk），造成1死3傷。

烏克蘭首都基輔也是這波攻擊的目標，但未傳出傷亡消息。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）才剛表示對俄羅斯陣地的反擊準備工作接近完成，就發生俄羅斯這波攻擊。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天指出，北約暨夥伴已供應烏克蘭1550輛武裝車和230輛戰車，並助烏克蘭自俄軍奪回部分領土。

列茲尼科夫說：「裝備方面已獲承諾、準備和部分供應，全球性意義而言，我們已經準備好了。」他說，反攻的「準備工作即將完成」。

他說：「一旦有了天意、天氣因素及指揮官決定，我們就會去做。」