馬斯克自爆每年靠粉絲賺3660萬　推特「小帳」被挖出用3歲兒當頭貼

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在推特PO文介紹藍勾勾的付費及訂閱功能時，曝光有2.47萬人付費訂閱他，因此被推算出他每年能得到119萬美元（約3660萬台幣）的訂閱費，還被發現他的「分身帳」使用3歲兒子的頭貼。

馬斯克收購推特後，許多大動作引起討論，其中一項是自本月21日起，推特用戶需支付8美元月費或84美元年費，才能保留「藍勾勾」認證，而藍勾勾用戶每獲得1名用戶付費訂閱，就可分得每個月4美元。

▲馬斯克帳號截圖。（圖／翻攝自推特）



馬斯克在25日的推文中，截下自己的帳號畫面，曝光自己有2.47萬人付費訂閱他，也就是說，他每月可獲得約9.88萬美元（約304萬台幣）的收入，只要付費訂閱人數不減，他每年就能藉此獲得超過3660萬台幣。

馬斯克PO出的截圖畫面，意外曝光他同時登入用3歲兒子「X Æ A-12 Musk」照片當頭貼的帳號，該帳號疑似為「Elon Test（@ErmnMusk）」，在去年11月成立，雖然該帳號常常提到自己未成年，但發言內容及方式卻像是個大人。

▲推特帳號Elon Test（@ErmnMusk）疑似是馬斯克在使用。（圖／翻攝自推特）



「Elon Test」曾在MicroStrategy董事長 MichaelSaylo談及比特幣開發者中本聰的推文下回應，「你喜歡日本女孩嗎」，還曾在Airbnb創辦人布萊恩·切斯基（Brian Chesky）的貼文回應，「你在哪間夜店」、「我希望我趕快長大能去夜店，那裡感覺很好玩」。

▼@ErmnMusk回應推文。（圖／翻攝自推特）

