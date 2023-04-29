在自家院子用吹葉機「被鄰居槍殺」　美國7天4起超無辜槍殺案

▲伊利諾州發生在家用吹葉機，就被鄰居槍殺案件，這是美國7天內發生的第4起超無辜槍殺案。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國伊利諾州一名59歲的男子，在自家院子使用吹葉機時，與隔壁的79歲鄰居發生爭執，隨後就遭到槍殺，這是美國最近一起，在日常生活中就遭到槍殺的事件，警方調查後也表示，這是一起毫無意義的謀殺案，而且也是美國7天內發生的第4起因為細故引發的槍擊案。

根據NBC報導，萊克郡治安官辦公室（Lake County Sheriff’s Office）稱，4月12日，59歲的馬蒂斯（William Martys）在安條克鎮（Antioch）家中的院子使用吹葉機時，與79歲的鄰居拉奇（Ettore Lacchei）發生爭執。

治安官說，拉奇開槍擊中馬蒂斯的頭部，經調查後發現，拉奇對馬蒂斯「有各種不滿」。治安官說，探員們後來找到了可能用來作案的槍支，就位在拉奇家的附近。

79 y/o Illinois man accused of shooting neighbor dead for using a leaf blower



Ettore Lacchei was arrested on murder charges Tuesday over the killing of his next-door neighbor William Martys, 59, in the village of Antioch on April 12



Martys was using a leaf blower in his own… pic.twitter.com/HeduJxgasa — Crime With Bobby (@crimewithbobby) April 28, 2023

經過為期2周的全面調查，治安官辦公室於25日指控拉奇，犯有2項「一級謀殺罪」，並且在當天發出搜查令，順利在他家中逮捕。警探隨後還發現，拉奇已經賣掉房子，並且準備離開美國。警長伊爾伯格（John D. Idleburg）表示，馬蒂斯的死，是一起「毫無意義的」謀殺。

NBC報導指出，馬蒂斯之死是一系列令人震驚的槍擊事件中的最新一起，在這些槍擊事件中，看似無辜和無害的事件，最終演變成可怕的槍支暴力事件。包括13日密蘇里州16歲少年亞爾（Ralph Yarl）因為按錯電鈴遭到近距離槍殺受傷。15日紐約州發生20歲女子吉莉絲（Kaylin Gillis）開錯車道，車輛誤停別人家門口，遭到屋主槍殺。18日德州發生啦啦隊女孩上錯車，遭車主射殺重傷命危案件。