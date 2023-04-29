紅極一時跌下神壇！　爆紅社群宣布：裁員50%

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紅極一時跌下神壇！　爆紅社群Clubhouse宣布：裁員50%

▲▼語音社群平台Clubhouse。（圖／路透）

▲曾經爆紅的語音社群平台Clubhouse，宣布裁員50%。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

在疫情期間曾經紅極一時的語音社群平台Clubhouse，如今似乎跌下神壇，因為Clubhouse在27日發給員工的信件宣布，「縮減50%以上的組織規模，並在此過程中，告別許多才華橫溢、敬業奉獻的隊友。」但是信件中沒有透露裁員的總人數，以及何種職務或單位，將成為主要裁員對象。

根據《彭博社》報導，儘管信件中沒有透露裁員的總人數，但創始人戴維森（Paul Davison）表示，「公司擁有約100名員工，銀行裡仍有多年的現金儲備。」

Clubhouse在Covid-19大流行最嚴重的時候大受歡迎，吸引了歐普拉（Oprah Winfrey）和馬斯克（Elon Musk）等名人「開房間」，在線上與上百人進行長時間的語音對話，投資人在2021年甚至評估Clubhouse有40億美元（約新台幣1230億）的市值。

可是隨著疫情解封，用戶數量也迅速下降。Clubhouse聯合創始人戴維森和賽斯（Rohan Seth）在給員工的信中提到，「隨著後Covid世界的開放，許多人越來越難在Clubhouse上找到他們的朋友，也越來越難將長時間透過對話，融入他人的日常生活中。」

Clubhouse還表示，被資遣的員工可以保留公司發放的筆電，公司也會支付4個月的資遣費。

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