日本央行新總裁首次利率決議：「維持貨幣寬鬆」　繼續維持負利率

▲日本央行決定，繼續維持貨幣寬鬆。（圖／路透）

文／中央社

日本中央銀行28日宣布將檢視評估長期實施的貨幣寬鬆政策，但目前仍會繼續維持這項政策。

法新社報導，分析人士指出，日本央行的刺激經濟措施已經實施10年，本來應該為日本經濟帶來關鍵性的提振效果，但目前看來已愈來愈難以為繼。

日本央行在為期2天的決策會議後發布聲明指出：「央行已決定就貨幣政策進行廣泛的評估檢討，約耗時一年到一年半的時間。」

短期內，日本央行將繼續維持負利率，也不調整10年期公債殖利率的波動區間。

日本央行標誌性的超寬鬆貨幣政策是由前任總裁黑田東彥一手打造，曾是經濟學教授的植田和男本月上旬接任央行總裁，預期他不會做出重大政策變革。

對於植田和男而言，放棄貨幣寬鬆政策將是個棘手的權衡難題，他既要面對讓央行政策正常化的壓力，也要儘可能降低對經濟的衝擊。

日圓匯率從2022年初以來一直走貶，原因在於日本央行的貨幣政策，與世界各國積極升息以對抗通膨的趨勢背道而馳。

2022年4月迄今，日本每個月通膨率都超過央行設定的2%目標值，但日本央行主張，通膨率上漲與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭等暫時性因素有關。

植田和男日前曾說，日本央行當前立場是「適當的」，還警告鑒於全球經濟的不確定性，貿然採取行動可能帶來風險。