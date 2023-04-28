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斯洛伐克駐台代表讚「台灣人親切」　驚訝台北街頭垃圾桶難找

▲▼斯洛伐克駐台代表霍布諾（Bruno Hromy，右）。（圖／取自／Facebook／Slovak Economic and Cultural Office in Taipei 斯洛伐克經濟文化辦事處）

▲斯洛伐克駐台代表霍布諾（Bruno Hromy，右）驚訝台北街頭垃圾桶難找。（圖／取自／Facebook／斯洛伐克經濟文化辦事處）

文／中央社

談到來台印象，斯洛伐克駐台代表霍布諾與多數外國人一樣，最驚訝的是台灣人「不可思議的親切」，不管語言通不通，都有很多路人主動幫忙。

霍布諾（Bruno Hromy）去年8月來台赴任，他12年前曾在台大短期學習，這次重遊許多舊景點，見證台灣建設與經濟面都有長足發展，但最讓他感到暖心的是，在許多商店還能看到與十幾年前一模一樣的陳列品，「這點跟斯洛伐克很像，社會進步的同時也重視文化保存。」

霍布諾對台灣的人情味有良好印象，但在接受中央社訪問時，也不避談許多外國人覺得台灣可以做得更好的地方。

霍布諾與妻子、4個小孩住在台北市天母，假日經常前往兒童公園。談到生活經驗，他坦言，很驚訝在台北街頭超難找到垃圾桶，雖然市容很乾淨，但有時得拎著垃圾走回家或回到車上，他認為斯國處理垃圾與回收物的方式，可以成為台斯未來合作新領域。

霍布諾到台灣的銀行辦理開戶、換錢時也觀察到，臨櫃辦理手續時，仍需簽署大量紙本文件，他認為從環保趨勢考量，台灣的銀行應可進一步減少紙張用量。

霍布諾認為，台灣科技很發達，不過他去一家電信公司申辦門號，對方不承認外交部發給的外交人員證件，要他出示外交護照。此外，他們全家申辦，若是在歐洲，業者會主動提供闔家優惠或綁電視網路的包裹方案，而他在台北向業者詢問，對方卻說沒有，讓他非常訝異。

他並說，歐洲自從引進外國電信企業，激烈競爭促使服務品質大大優化，去申辦門號時還會被請到有沙發、咖啡、電視的等候室，他認為歐洲電信業的經驗可提供台灣參考。

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