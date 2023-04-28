尹錫悅稱「長津湖戰役」美軍突破12萬共軍　毛寧：殲滅2.4萬美軍

▲南韓總統尹錫悅在美國參眾聯席會議上發表演說，內容提及「長津湖戰役」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

南韓總統尹錫悅於美東時間27日上午前往美國國會大廈，向現場500多名參眾議員發表43分鐘的演說，內容提及美國海軍陸戰隊「第1師」在長津湖戰役中，擊退使用人海戰術的12萬共軍。中國外交部28日在例行記者會上，反駁尹錫悅，並且強調當年殲滅了2.4萬美軍的戰果。

發言人毛寧表示，「我也注意到韓國領導人發表演講的相關內容。關於抗美援朝戰爭，我想強調的是，抗美援朝戰爭的偉大勝利，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧說，「它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家，任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱，倒行逆施，擴張侵略，必將碰得頭破血流。希望有關國家多做有利於世界和平和發展的事情，不要重蹈覆轍。」

毛寧稱，「根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第八集團軍司令沃克中將（Walton Harris Walker）也在混亂中翻車身亡。美國時任國務卿艾奇遜（Dean Acheson）稱之為『美國歷史上路程最長的敗退』。」