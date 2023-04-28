女歌手認了「絲襪勒死前男友」埋屍樹林！　採菇民眾驚見遺體

▲ 施夫斯承認殺害前男友，還和父親聯手棄屍。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其伊斯坦堡發生一起兇殺案，一名女歌手與前男友發生爭執，失控用椅腳狂毆對方，再用褲襪將他活活勒死，接著和父親聯手將他埋屍樹林，直到有民眾採蘑菇時意外發現遺體，父女倆的罪行才被公諸於世。

綜合《鏡報》等外媒，今年1月有民眾在伊斯坦堡桑賈克特佩地區（Sancaktepe）的樹林里採蘑菇時驚見一具男屍，鑑定指紋證明死者就是去年12月底失蹤的男子塞夫吉（Semih Sevgi）。

住在托卡特（Tokat）的塞夫吉去年12月25日抵達伊斯坦堡，28日晚間前往身兼歌手及模特兒的前女友施夫斯（Secil Ciftci）住處，未料他就此消失，家屬30日通報失蹤，遺體於1月1日在樹林中被發現。

驗屍結果顯示，塞夫吉先是遭人以瓶子毆打頭部，接著以金屬製椅腳反覆毆打，造成他左臂及左腿骨折，再以絲襪緊勒，死於全身外傷、腦出血及勒頸造成的面部、頭骨及四肢骨折。

施夫斯接受調查時說辭反覆，引起當局懷疑，最後向警方坦承，當時和塞夫吉在她家發生爭執，令她氣得用椅腳狂毆，施暴至對方死亡，父親則協助她綑綁塞夫吉的手腳，將遺體埋在樹林中，父女倆目前都被拘留。