外媒悄刪文！男星想變BTS整到死「全是假」　南韓警方未接獲案件

▲加拿大男星為了整成南韓偶像BTS成員智旻的長相,進行12次整形手術而身亡的消息,經各大外媒查核勘誤為假新聞。(圖/翻攝自推特、IG)

記者張寧倢/綜合外電報導

先前傳出一名加拿大22歲男演員科魯奇(Saint Von Colucci)為了長得更像南韓偶像防彈少年團(BTS)成員智旻(Jimin),整形12次後因手術併發症死亡。然而,最先刊出報導的英國《每日郵報》受質疑後已悄然下架文章,跟進報導的美媒TMZ更勘誤指出「這是一篇假新聞」,韓媒MBC也向警方確認並未接獲報案。

英國小報《每日郵報》上周報導宣稱,科魯奇的公關人員布萊克(Eric Blake)透露,科魯奇23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世,得年22歲。隨後不僅美國八卦媒體TMZ、Page Six,包含南韓YTN、朝鮮日報、中央日報等多家主流媒體也跟進報導。

然而,美國iHeartRadio於25日報導中提出質疑,包含駐首爾撰稿記者Raphael Rashid、印度滾石雜誌助理編輯Riddhi Chakraborty等人都懷疑新聞造假,甚至認為《每日郵報》使用到的至少2張照片是AI生成圖像。

▲據信,原先報導使用到的所謂「22歲男演員科魯奇」照片可能為AI生成的假圖。(圖/翻攝自推特)

在iHeartRadio新聞刊出後不到2天《每日郵報》隨即在26日下午將原文下架刪除,儘管《每日郵報》至今未做出回應,但據消息人士稱,編輯認定其紐約記者Ruth Bashinsky受騙,整篇故事都是假新聞。

曾跟進報導的TMZ在27日發文勘誤,所謂加拿大演員科魯奇在整形手術後死亡的故事是一個「大騙局」,科魯奇甚至可能根本不是真實存在的人。韓媒MBC獨家向南韓警方採訪求證,近期是否曾接獲在整形手術後死亡的案件,首爾警察廳暴力犯罪調查隊回應,目前未接獲相關報案,且該起死亡事件也尚未獲得確認。

▲發布於2022年1月的一篇網路宣傳文章稱,加拿大男星科魯奇(Saint Von Colucci)即將發片進軍南韓KPOP。(圖/翻攝自MBC)

MBC還指出,最初報導中提到的受訪者、公關人員布萊克,無論是在IG或推特等社群都沒有看到類似用戶。網路上搜查到一篇發布於2022年1月關於科魯奇自2019年開始到南韓演藝圈發展,並即將發行《T1K T0K H1GH SCH00L》專輯的英文報導,MBC詢問南韓大型線上音樂串流平台Genie Music和Melon人員,皆獲得平台未上架這張專輯的回應。加拿大駐韓大使館則透過電郵回應,仍在確認事實當中,目前沒有進一步消息。

1/ I might go to hell if this is true, but take the news of the Canadian singer "Saint Von Colucci" dying after surgery in Korea to look like Jimin with a pinch of salt. There's no proof any of this is even true. For starters, the pic Daily Mail included might be AI-generated. pic.twitter.com/s3WSFIDbih