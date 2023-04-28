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烏克蘭驚爆「企圖暗殺普丁」出動自殺式無人機　墜毀莫斯科郊區

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

▲外傳自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普丁一直擔心會被暗殺。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國媒體「圖片報」（Bild）27日報導，烏克蘭出動一架UJ-22自殺式無人機，攜帶17公斤C4塑膠炸藥，企圖暗殺俄羅斯總統普丁，但在距離普丁預定造訪地點約19公里處墜毀，並未成功。

烏克蘭消息人士羅曼年科（Yuriy Romanenko）透露，烏克蘭情報人員在接獲普丁準備前往莫斯科附近的盧涅佛工業園區（Rudnevo）消息後，隨即操控UJ-22無人機，從烏克蘭境內飛入俄羅斯，企圖暗殺普丁。

不過，這架無人機最終墜毀在弗洛斯科葛村（Voroskogo）附近，此處距離盧涅佛工業園區約19公里。社群媒體也流傳這架無人機墜毀在莫斯科郊區的影像，且無人機上載著17公斤美軍經常使用的C4炸藥。

羅曼年科宣稱，無人機本應墜毀在園區內殺死普丁，「普丁我們越來越近了，每個人都看到關於無人機飛往莫斯科的新聞，但卻沒爆炸？無人機飛這趟是有原因的。就在上周，我們情報官員收到普丁前往盧涅佛工業園區的訊息，於是我們的自殺式無人機起飛了，穿越俄羅斯聯邦防空系統，在距離工業園區不遠的地方墜毀。」

俄羅斯官方媒體並未提及這起烏克蘭無人機暗殺企圖事件。羅曼年科認為，考量到普丁是多麼在意自身安全，這起事件可能會隊克里姆林宮產生巨大影響。烏克蘭專家薩姆利尼（Sergej Sumlenny）指出，用自殺式無人機對俄羅斯國家元首進行精確打擊是幾乎不可能達成的事，「但無人機能夠飛到普丁計畫停留之處，這等於是給俄方一記耳光。」

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