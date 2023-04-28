共和黨「打垮拜登」30秒廣告　共機轟炸台北101場景全由AI生成

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登25日剛宣布2024年出馬競選連任不久，共和黨全國委員會（RNC）隨即發布一段標題為「打垮拜登」的宣傳影片，用以諷刺他若當選第二個任期將造成全球局勢混亂，其中一幕還呈現中國犯台，共機轟炸台北101等建築的假設場景。共和黨表示，這30秒廣告影片全都是用AI自動生成圖像所製作。

▲共和黨發布「打垮拜登」宣傳片，其中出現許多世界局勢混亂的虛構場景。（圖／翻攝自YouTube／GOP，下同）

根據《華盛頓郵報》報導，共和黨全國委員會宣稱，這部30秒廣告完全是用人工智慧生成圖像（AI imagery）來製作的，預設了拜登若當選第二個任期，美國可能的未來。

影片一開頭是拜登2024年當選連任的畫面，字幕提出質疑「如果我們有史以來最軟弱的總統再次當選呢？」背景可聽見拜登用緊張的聲音說著「我的美國同胞」發表演說。接下來則是一連串的假想世界危機，包含中國武力犯台、金融體系崩潰、美墨邊境移民激增、舊金山犯罪與毒品氾濫。

▲▼其中一幕劇情呈現了中國犯台，共機轟炸台北101的假設場景。

其中描述中共犯台的假設情景中，空襲警報響起，一架軍機升空，女主播嚴肅地播報消息稱中國入侵台灣，隨後畫面可見台北101地標傾斜，周邊建築遭到轟炸冒出白煙，武裝人員在街頭開火。

報導指出，拜登25日發布正式啟動2024競選的3分鐘影片，以自由和權利作為號召，內容涵蓋了他執政期間許多真實拍攝的影片與圖像，其中包含2021年1月6日部分川普支持者襲擊國會大廈，為墮胎權抗議者與投票權社運人士等事件場面。大約過了1個小時後，共和黨即上傳了這段反烏托邦影片，並在畫面左上角註明完全由AI生成圖像組成。

▲這部影片在YouTube上的標題為「打垮拜登」（Beat Biden）。

民主黨全國委員會在一份聲明中批評，共和黨全國委員會「不得不編造」這些影像，原因很簡單，因為他們無法反駁拜登總統的定局。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）在影片發布前曾指出，拜登在製造一個又一個危機過後，還認為自己應該再連任四年，想法與現實太過脫節，「共和黨人要團結起來打垮拜登，美國人正在倒數計時，等著把拜登換下來。」