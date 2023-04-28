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10公斤馬鈴薯放到忘記「長成珊瑚礁」　妻子嚇壞以為神祕生物

▲▼日本網友將10公斤馬鈴薯擱置3個月，竟長成陸地珊瑚礁。（組圖（左）／翻攝自Twitter @ayu_pig、組圖（右）／CFP）

▲日本網友將10公斤馬鈴薯擱置3個月，沒想到竟長成陸地珊瑚礁。（左圖／翻攝自Twitter @ayu_pig、右圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

眾所皆知馬鈴薯是無法久放的食材，若置於潮濕的環境僅需1、2天就可能發芽無法食用。日本一名網友近日發現自己放在儲藏室的馬鈴薯，因放置太久導致完全發芽，彷彿生長在陸地上的「珊瑚礁」，妻子誤以為家中跑進神祕生物嚇一跳，令他哭笑不得。

日本媒體grape報導，網友@ayu_pig在推特分享一則與馬鈴薯相關的趣事，他先前參與捐贈故鄉稅，並獲得該地區10公斤馬鈴薯贈禮。因為工作繁忙，他將馬鈴薯收在家中儲藏室就忘了這件事，一忘就是3個月。

有一天，突然聽到儲藏室傳來妻子的尖叫聲，原來是那箱馬鈴薯已經完全發芽，且生長力相當驚人，已經超出紙箱約50公分以上，就像神祕生物向外伸出長長的觸手，才害得妻子嚇得尖叫。

推文底下網友紛紛留言「長到跟膝蓋一樣高了」、「覺醒馬鈴薯(°Д°)」﹑、「我還以為這是紅珊瑚」、「一瞬間我以為是珊瑚礁」、「如果你繼續種下去，就會有吃不完的馬鈴薯」。

網友覺得這奇景就像是神話中出現的生物，但之後他瞬間想到種植土豆的農民並感到抱歉，因為發芽後馬鈴薯中的神經毒素龍葵鹼（Solanine）會增加40至70倍，超出人體負荷量無法食用，讓他覺得辜負了農民的心意。

所幸許多網友也提供許多善後建議，其中之一就是種植，網友提到「你可以將馬鈴薯切開，並將切面朝下種植。」得到建議的@ayu_pig也回覆，「我想我會在黃金周期間嘗試在土裡種植這些馬鈴薯。」

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