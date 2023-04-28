批雷仲達替蔡見興脫罪該下台　王鴻薇：但他可能「超齡」任兆豐金董座

▲王鴻薇28日舉行記者會起底雷仲達。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）舉行記者會，質疑合庫董事長雷仲達替合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興醜聞案脫罪，呼籲雷應該下台。此外，王鴻薇也起底雷仲達與高雄市長陳其邁的關係，並指雷近期將高升兆豐金董事長，但因蔡見興醜聞案導致人事命令被喊卡，不過依照規定，其實雷已經超齡；王批評，在民進黨執政下，公股公司幾乎變成民進黨酬庸或放自己安心的人之地。

王鴻薇24日指出蔡見興把合庫變成自家金庫，不只放水放款，還任用親友於合庫任職，讓蔡24小時內火速請辭並獲准。王25日再爆料蔡聘用的一名黃姓副理，傳言是蔡的「小三」，是無任何金融經驗的護理師，2019年時多次與蔡進出旅館。

王鴻薇28日舉行記者會，曝光一份檢舉投訴報告，王表示是因她踢爆蔡見興醜聞後，昨傍晚合庫金寄給她辦公室的。針對報告內容，王鴻薇表示，這樣離譜的事情，雷仲達還可以用這樣離譜的理由替蔡見興脫罪，員工還敢檢舉嗎？「雷仲達真的是笑死人了」。

對於雷仲達，王鴻薇說，雷下面有這麼多離譜弊案，竟內定要高升兆豐金當董事長，只是行政院還未正式下達人事命令；據她所知，就是因為蔡見興弊案，導致其人事命令暫不發布。王也說，雷仲達在合庫5年，有4年對合庫基層員工的檢舉不聞不問，且壓下醜聞跟弊案。

王鴻薇表示，雷仲達今年70歲，但事實上財政部相關公股銀行董監事負責任跟總經理限制條件裡，規定出任年齡不該超過65歲，且不論任期是否屆滿，年滿68歲就應該更換。

王鴻薇進一步指出，雷仲達與陳其邁是民進黨的「黨校」凱達格蘭學校第一屆國家政策與領導班的同學，在陳擔任高雄市代理市長時，被挖到高雄市府擔任財政局長，後來雷也當過高雄銀行的代理董事長，從此官運一路亨通。

王鴻薇批評，在民進黨執政下，公股公司幾乎變成民進黨酬庸或放自己安心的人之地，這樣才可以高枕無憂。

王鴻薇也表示，蔡見興都被用員工用影片、照片爆料，結果合庫卻用這些鬼話，請合庫、金管會、財政部爭氣點，也呼籲財政部、行政院，雷仲達應該下台，且雷也已嚴重超齡。