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美菲聯合軍演「海馬斯6發全掉海中」　菲總統尬見脫靶全過程

▲▼美軍在美菲聯合軍演中出動海馬斯火箭系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在美菲聯合軍演中出動海馬斯火箭系統，不料發射的6枚火箭砲竟全部脫靶。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國和菲律賓展開兩國史上最大規模「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）也親臨現場視察，不料美軍卻爆出尷尬意外，著名的高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）連發6枚火箭彈後竟全部脫靶，一發未中，但美國海軍陸戰隊卻認為「這不是什麽大事」。

綜合外媒報導，美菲在27日的「肩並肩」聯合軍事演習中，原本安排了以一艘二戰時期由美軍PCE-842級巡邏艇改裝而成的菲軍退役護衛艦做為實彈演習靶船，讓各種武器對其進行輪番轟炸，不料美國陸軍第3野戰炮兵團第5營出動海馬斯砲擊靶船時，卻出現了令美軍異常尷尬的一幕。

當時，搭載海馬斯火箭砲的登陸艇在菲律賓巴斯科島海岸附近，朝著靶船方向連續發射了6枚海馬斯火箭彈，不過這6發火砲一發都沒有打中靶船，全部脫靶掉入海中。隨後，演習部隊動用了105和155毫米榴彈炮、AH-64武裝直升機、FA-50戰鬥攻擊機、F-16與AC-130H戰機連續攻擊，最後馬金島號兩棲攻擊艦上的美海軍陸戰隊F-35B投放雷射導引炸彈，才將靶船擊沉。

不過，美國海軍陸戰隊太平洋部隊發言人曼韋勒中校（Nick Mannweiler）並不十分在意美軍此次的射擊失敗。他表示，海馬斯火箭砲未能擊中目標並不是什麼大事，因為岸基火力攻擊船隻本來就「異常困難」，而且此次訓練是為了要測試部隊探測船隻的能力，而部隊也成功地將目標訊息傳遞給美菲的武器平台，為未來更有成效的計畫奠定了良好基礎。

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